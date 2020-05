N. D.

Deși, din cauza pandemiei, activitatea cu publicul a fost întreruptă, instituțiile de cultură din județ au continuat, în mediul virtual, organizarea unor manifestări care, an de an, erau în atenția prahovenilor de toate vârstele. Astfel, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești au ținut să celebreze într-un mod special Ziua Națională a Costumului Tradițional din România – care este sărbătorită în cea de-a doua duminică a lunii mai. Anul acesta, activitatea a fost abordată și organizată sub forma programului de pedagogie muzeală „Costumul tradițional românesc – artă și inspirație”, ce a prins viață prin intermediul platformelor de comunicare online. Potrivit reprezentanților muzeului, parteneriatul educațional cu colegiul ploieștean s-a desfășurat în perioada 27 aprilie – 10 mai 2020 și a avut ca scop cunoașterea și prețuirea patrimoniului etnografic românesc, abordarea costumului tradițional ca educație estetică, stimulând dezvoltarea abilităților și a competențelor artistice ale elevilor. Prin intermediul tehnicii grafice și picturale au fost realizate 100 de lucrări de către elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-lea și de la clasele de gimnaziu ale Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești, coordonați de profesoarele Liliana Marin, Adriana Brăileanu, Rita Bădulescu, Camelia Profirescu, Cristina Galai, Mădălina Gheorghe Tănase.