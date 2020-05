• În premieră, sesiunile de vară și de restanțe se vor organiza online

• Admiterea în noul an universitar se va face tot de la distanță

Nicoleta Dumitrescu

În decursul a două luni, de când pandemia de coronavirus s-a transformat în problema numărul unu și pentru România, activitatea Universității ”Petrol-Gaze” Ploiești a fost dată peste cap de trei ori. După întreruperea totală a cursurilor, la jumătatea lunii martie, schimbarea structurii anului universitar – decizie luată în prima săptămână a lunii aprilie, recent, conducerea universității a fost nevoită să revină asupra celei de-a doua hotărâri și să decidă ca, din cauza faptului că s-a impus ca şi studenții, nu doar elevii, să nu mai revină la cursuri, examenele pentru finalul anului universitar 2019-2020 să fie organizate în sistem online. Conform calendarului stabilit, programarea examenelor online pentru sesiunea din această vară se va face până pe data de 25 mai, iar pentru sesiunea de restanțe – până la data de 6 iulie. Fiecare cadru didactic titular de disciplină va stabili modalitatea de evaluare pe care o va utiliza pentru studenți, care va putea fi, la alegere, fie un test cu întrebări tip grilă sau o lucrare scrisă, un proiect sau un set de proiecte, fie o examinare orală, cu legătură video totală sau parțială. Indiferent însă care va fi modalitatea aleasă pentru examinare la sfârșitul acestui an universitar, un lucru este cert pentru studenți: chiar dacă, în premieră, vor da examenul online, de acasă, ei nu vor avea voie să copieze, altfel riscă exmatricularea! De adăugat că, în contextul măsurilor ce vizează reducerea pe cât posibil a îmbolnăvirilor cu noul virus, conducerea UPG Ploiești a mai anunțat – fără să stabilească în mod clar și procedurile – că admiterea în noul an universitar se va desfășura tot online.

Decizia privind organizarea în sistem online a sesiunii de examene de vară şi a celei de restanțe pentru anul universitar 2019 – 2020 a fost aprobată recent de Consiliul de Administrație al UPG Ploiești și a fost semnată de rector, prof. univ. dr. ing. habil. Florinel Dinu. Conform documentului menționat, examenele pentru sesiunea de vară, atât pentru studiile universitare de licență, cât și pentru cele de master, vor fi programate până la data de 25 mai, iar cele pentru sesiunea de restanțe – până la data de 6.07.2020, ambele sesiuni organizându-se cu respectarea prevederilor planului de învăţământ al fiecărui program de studii. Fiecare cadru didactic titular de disciplină va stabili modalitatea concretă de evaluare pe care o va utiliza, fiind recomandată folosirea uneia dintre următoarele variante: test cu întrebări de tip grilă; lucrare scrisă sub formă de text, introdus pe calculator (întrebări cu răspuns deschis, eseu, subiecte de sinteză, aplicaţii software etc.) sau lucrare scrisă de mână de către studenţi (text, scheme, ecuaţii, grafice etc.), fotografiată pagină cu pagină şi transmisă cadrului didactic spre evaluare, sub formă de fişier PDF sau alte formate uzuale; proiect sau set de proiecte, teme pe parcursul semestrului, portofoliu; examinare orală, cu legătură video totală sau parţială. În cazul în care legătura video nu poate fi menţinută cu toţi studenţii, cadrul didactic poate decide examinarea pe grupuri restrânse de studenţi, acceptând conectarea unui nou student doar după ce s-a terminat examinarea altui student şi cel evaluat poate părăsi grupul. ”Orice altă modalitate de evaluare, combinaţie a metodelor prezentate, este valabilă, cu condiţia asigurării unei evaluări care respectă standardele academice corespunzătoare, în condiţiile date. Titularii de disciplină au obligaţia să transmită studenţilor modul de evaluare pe care îl vor folosi la fiecare disciplină şi să verifice dacă este tehnic posibilă susţinerea evaluării respective (de regulă printr-o simulare a acestei evaluări). Modalităţile de evaluare alese de cadrele didactice titulare vor fi comunicate studenţilor prin afişarea pe site-ul facultăţii şi prin mijloace de comunicare online, în perioada 20-25.05.2020, după ce au primit informaţiile furnizate de studenţi. Transmiterea materialelor de curs, de seminar/laborator şi orice alt material bibliografic stabilit de titularul disciplinei trebuie realizată cu cel puţin două săptămâni înainte de data susţinerii evaluării. Cadrul didactic titular va fi asistat la examen de un alt cadru didactic, de preferat cel care a desfăşurat activităţile de seminar/laborator/proiect. Cadrele didactice vor desfăşura examenul online la sediul UPG Ploieşti. Cadrele didactice titulare vor completa notele în catalogul electronic împreună cu cadrul didactic asistent şi vor depune catalogul tipărit la secretariat împreună cu borderoul completat şi semnat doar de cadrele didactice, fără semnăturile studenţilor. Notele vor fi comunicate studenţilor prin mijloace de comunicare online (email, whatsapp etc.) în ziua programată a examenului, sub formă de listă a celor prezenţi la examinare dacă aceştia îşi vor da acordul; în cazul în care nu sunt de acord, li se va comunica nota individual.Verificarea identităţii studenţilor examinaţi se va putea face prin prezentarea actului de identitate, în cazul interacţiunii video”, se arată în documentul aprobat de conducerea UPG Ploiești, prin care se stabilește modul în care vor fi evaluați studenții, în sistem on-line, la finalul anului universitar 2019-2020. Pentru sesiunile de restanţe, fiecare cadru didactic va indica obligatoriu două date pentru susţinerea oricărei forme de verificare, titularii de disciplină putând planifica examene la mai multe discipline în aceeaşi zi. S-a precizat însă faptul că, în sesiunile de restanţe şi reexaminări, un student va avea dreptul să susţină examenul la o singură disciplină o singură dată într-o sesiune, chiar dacă sunt programate mai multe date. De asemenea, tot în cadrul acestor ultime sesiuni, un student poate susţine maximum două examene/verificări într-o zi, cu condiţia ca acestea să fie programate la ore diferite.

Avertizări pentru studenți și profesori

Trebuie menționat însă faptul că, indiferent care va fi modalitatea de evaluare a studenților, chiar dacă aceștia vor da examenul online, de acasă, nu vor avea voie să copieze. ”Este strict interzisă copierea la oricare dintre formele de evaluare. Copierea sau tentativa de copiere constituie fraude. Studentul a cărui intenţie sau faptă de a promova prin fraudă o probă de evaluare a pregătirii este demonstrată va fi exmatriculat”, se precizează negru pe alb în documentul aprobat de conducerea UPG Ploiești. Pe de altă parte, pentru că tentațiile pot exista și de cealaltă parte, a cadrelor didactice, în decizia avizată de rectorul universității ploieștene se regăsește un avertisment și pentru profesori: ”Se interzice cu desăvârşire pretinderea şi acceptarea de către cadrele didactice a oricărui avantaj material sau de altă natură în schimbul favorizării studenţilor la examene sau verificări, precum şi acordarea de meditaţii contra cost”.

La începutul anului, la UPG Ploiești erau înregistrați peste 5.000 de studenți, dintre care 49 s-au retras, din diverse motive. Mai trebuie precizat faptul că, în premieră, nu doar examenele de la finalul anului universitar 2019-2020 se vor organiza online, ci și cooptarea noii generații de studenți. Fără să ofere, deocamdată, detalii în acest sens, universitatea ploieșteană a mai anunțat că admiterea în noul an universitar se va organiza tot de la distanță, respectiv online!