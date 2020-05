Florin Tănăsescu

Prima dată, doar balerinele, înălţate pe „poante”, l-au văzut. Stătea în ultimul rând, la spectacolul „Lacul lebedelor”, spun unii. Alţii zic la „Spărgătorul de nuci”. Dar nu asta e important.

Ahile, semizeul venise să vadă „cu ochii lui” – cum spun martorii câte unui accident rutier, când filmează mai întâi victimele şi-apoi sună la 112 – cum se poate merge pe vârful picioarelor. Îşi lăsase armura la garderobă. Avea cu el doar călcâiul din inima lui.

Ahile nu mai era zeu, nici semizeu, ci aidoma unui om de pe pământ. Un fel de „prostul satului, dă-l dracului”. Prea este sentimental.

Spectacolul se întrerupe. O balerină, săraca de ea, cade secerată. Îşi scrântise o gleznă. Lumea începe să râdă şi să o filmeze. Este chemat SMURD-ul. În timpul ăsta, călcâiul lui Ahile din ultimul rând…

„Sângera!”, veţi zice voi. Sângera, am sperat şi eu, să văd şi să mă bucur de durerea altcuiva.

Aiurea! În sală era o dâră, dar nu de sânge. Era ceva roşu care se numeşte terebentină, are aproximativ aceeaşi culoare cu a globulelor roşii. Dansatoarea căzută, se pare, avea, în schimb, prea multe globule albe.

Spectacolul se oprise. Celelalte balerine – poate din durerea de a sta în pantofii cu „poante”, alţii decât ăia cu crampoane, poate din respect pentru colega lor – se descalţă. Cel mai probabil din decenţă, că nu poţi să intri în sufletul cuiva încălţat.

Grecul se hotărăşte. Simte că îl doare călcâiul din inimă de mila bietei dansatoare. Se duce spre scenă, şchiopătând. Dumneavoastră, ca şi mine, evident, vă întrebaţi cine era amărâtul ăla care trecea prin sală. Oamenii au căutat pe Google şi au aflat. ” Este Ahile!”, au strigat.

Câţiva, apoi din ce în ce mai mulţi, au vrut să-şi facă selfie cu el. Şi-au făcut.

Numai că, în timpul ăsta, o dâră roşie – se poate observa şi în fotografiile din telefon – din bandajul care îi acoperea inima se prelingea.

„Era sânge, nu-i aşa?”, veţi întreba, cum m-am întrebat şi eu. Aiurea ! Era terebentina de pe pansamentul cu care călcâiul din inima grecului era bandajat. Ahile îşi ascundea durerea din călcâi vărsând nu sânge, ci terebentină.

După încă puţini paşi, sala de spectacole iar se înroşise.

„Ei, acum trebuie să fie o tragedie! Ori moare balerina, ori îi curge sânge, din călcâiul inimii, lui Ahile!”, veţi exclama din nou dumneavoastră. Şi eu am sperat la chestia asta. Mă gândeam că voi scrie o ştire de prima pagină. Nu de alta, dar tragediile ţin capul de afiş al lumii ăsteia. Ei bine, iar v-aţi înşelat. Eu? Eu, iar m-am dezumflat. Nu era sânge. Balerina nu murise. Iar Ahile îşi ascundea călcâiul. Am scris despre întâmplarea aceasta câteva rânduri neimportante pentru cititori. Le puteţi citi – deşi nu ştiu dacă au fost date la tipar – la rubrica „Diverse”. Doar acolo.

Până să vină SMURD-ul, până să urce grecul pe scenă, şi-au făcut apariţia marii investitori. Au luat amprenta călcâiului din inima lui. Şi-au făcut siglă din ea. Apoi, şi-au deschis un lanţ de restaurante. Specialitatea casei, ce nu este clar?, era: „Călcâiul lui Ahile, în sânge”. Deci, fără terebentină.

„În preajma lor, a restaurantelor, erau mulţi câini care aşteptau şi resturi de mâncare şi urme de sentimente”, îmi spune unul, Patrocle. Prieten bun cu Ahile.

– Şi au primit?

– Nu ştiu. Tu mai ştii ceva despre balerina rănită?

N-aveam ce să îi răspund grecului Patrocle. Uitasem de balerină. Uitasem cum uită oamenii de durerea altor oameni. Mă plictisisem aşa cum vă plictisiţi probabil şi dumneavoastră să auziţi că pe cineva îl doare sufletul. Sau inima. Evident, aţi prefera – ca şi mine- să îşi ascundă sângerarea inimii sub un pansament umezit cu terebentină. Aşa e mai bine pentru toată lumea.

– De unde ştii tu toată chestia asta? De ce crezi că Ahile avea călcâiul inimii bandajat?, m-a întrebat… Dar, ce importanţă are cine m-a întrebat?

– Fiindcă aşa scrie în „Odiseea” republicată, abia ieşită de sub tipar. Fiindcă acolo se mai spune că, în timp ce o balerină- lume plânge, o altă balerină – lume este fericită.

– Dar şi reciproca este adevărată!, îmi spune unul. L-am recunoscut. Era Aristotel. Aristotel care a scris prefaţa noii Odisei.

„Mai bine să fii ultimul argat pe pământ, decât domn în împărăţia lui Hades”, îl aud pe Ahile urlând.

– Ce te doare?

– Călcâiul. Călcâiul inimii. Şi nu găsesc la farmacii terebentină.

– Nu ţi-au dat altceva ?

– Ba da ! Mi-au spus că durerea din călcâiul inimii se poate vindeca doar cu o simplă pastilă. Nu trebuie terebentină.

– Dar ce?

– Doar aspirină.