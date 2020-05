90 de mii de puieţi de la Pepiniera Beizadele – donaţi unor primãrii

F. T.

Ştiţi cum se zice: „Atât de uşor este să promiţi şi atât de greu este să te ţii de cuvânt!”. Se zice în special în cadrul campaniilor electorale. Se ţine de cuvânt, după aceea, cineva? Mai mult sau mai puţin. Şi, totuşi, și-au respectat promisiunea silvicultorii prahoveni care, în cadrul campaniei „Luna Plantării Arborilor”, din această primăvară, au împădurit, în Prahova, 185 de hectare de teren (15 hectare prin regenerări artificiale, iar 170 de hectare – prin regenerări naturale). A fost uşor? Nu! Dimpotrivă, a fost greu! De două ori a fost greu. Odată pentru că, după cum ne-a precizat Bogdan Săvulescu, inginer în cadrul Direcţiei Silvice Prahova, angajaţii instituţiei nu au mai beneficiat de ajutorul voluntarilor de la diverse colegii sau instituţii. Ştiţi doar, pandemia i-a ţinut în case. Pe de altă parte, seceta pedologică din toamna lui 2019 – primăvara lui 2020 a făcut din pământ beton.

Cu toate acesatea, „unde sapă sapa locul, sare din pământ norocul”. Iar dacă norocul şi-l face omul cu mâna lui, viitorul pădurii din judeţ a fost și este asigurat de către angajaţii Direcţiei Silvice Prahova.

Cu puţine zile înainte de a demara „Luna Plantării Arborilor” în Prahova, scriam: „Elevi şi cadre didactice din Prahova, jandarmi, precum şi magistraţi sau grefieri şi-au manifestat intenţia de a participa la astfel de acțiuni de plantare. Însă, de când cu epidemia de coronavirus, lucrurile sunt, deocamdată, în stand by. Noi vom reveni!”.

Am revenit, aşadar…

La împăduririle din această primăvară au participat, într-adevăr, la început, jandarmii prahoveni, care au plantat, la Gherghiţa, puieţi proveniţi de la Pepiniera Beizadele. Apoi s-a spus „Stop joc!”

Stop joc, voluntariatului. Nu şi plantatului! Nu, fiindcă angajaţii instituţiei care gestionează pădurile din judeţ au împădurit şi pe raza Ocolului Ploieşti, şi de la Doftana, şi de la Sinaia. Numai ei, fără să se întrebe „Unde sunt voluntarii de altădată?”. „A fost mult, mult mai greu în comparaţie cu anii precedenţi, fiindcă pământul era uscat din cauza secetei. De-abia intra cazmaua în pământ. Dar, cum-necum – s-a reuşit plantarea puieţilor. Urmează, însă, campania de toamnă. Aceea va fi, ca întotdeauna, mult mai importantă. Sperăm să avem mai mult noroc atunci. Să nu fie nici secetă, nici epidemie”, ne-a declarat inginerul Bogdan Săvulescu. Totodată, interlocutorul nostru ne-a mai precizat că Direcţia Silvică Prahova și-a onorat promisiunile. Adică Primăriile Ploieşti, Lipăneşti, Scorţeni, Baba Ana, Albeşti-Paleologu şi Urlaţi au primit aproximativ 90.000 de puieţi (în valoare de circa 100.000 de lei), cu titlu gratuit. Altfel spus, silvicultorii prahoveni au promis, au făcut!

Şi încă mai fac şi-acum. Acum însemnând zilele acestea, când, pe raza unei proprietăţi particulare din zona Ocolului Silvic Sinaia sunt în curs de regenerare aproximativ cinci hectare de teren.

Şi încă nu am scris tot. Ar ocupa prea mult spaţiu. S-ar consuma prea multă hârtie, tăindu-se din nou copaci.

Or, măcar din bun-simţ, pentru munca lor, a silviculorilor din Prahova să protejăm, astăzi, pădurea.

Cât de curând, însă, vom reveni.