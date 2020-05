Lucian Avramescu



Buni zori! Am văzut aseară un bufon

Mimica lui, sub alifii deghizată

Transmitea un mesaj

Despre paradisul pe care nu l-am avut niciodată

Dimineața, iat-o, proaspătă și deplină

Slavă Domnului, toată noaptea cerul a scuturat ploi

Râd trifoiul și cicoarea de pe colină

Și spun – ”paradisul e clorofila din noi!”

Paradisul? L-am avut și îl mai avem încă

Dumnezeu nu ne-a dat jos cu totul din el

Deznădejdile dispar dacă te uiți cum joacă iezii

Și pe pajiște paște raze de lună un miel

Paradisul e când n-ai uitat să iubești

Omul are sângele lui clorofilă

Nu e verde, ci roșu aprins ca al macilor,

Pune, sub consoana îndemnului să iubești, necesara sedilă

Caută în tine copilă iubirea

Și tu matură femeie, n-ai cum te ofili

Câtă vreme în noi sufletul se bucură

Rămânem frumoșii lumii copii

Buni zori! Am văzut aseară un bufon

Mimica lui, sub alifii deghizată

Transmitea un mesaj mincinos

Despre paradisul pe care nu l-am avut niciodată

21 mai 2020, Sângeru