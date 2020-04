În județ sunt 30.000 de contracte de muncă suspendate

Nicoleta Dumitrescu

De la începutul lunii martie, la sute de mii de români le este dat să trăiască o situație cu caracter execepțional, din cauza pandemiei de coronavirus fiind nevoiți să stea acasă nu doar pentru a se feri de o eventuală îmbolnăvire cu noul virus, ci și din cauza faptului că multe afaceri, din toate domeniile, și-au sistat activitatea. Printre cei afectați se regăsesc și prahoveni – de ordinul zecilor de mii – care în această lună au primit, pentru prima dată, șomaj tehnic pe vreme de stare de urgență. Începând cu data de 1 aprilie, în conformitate cu noile decizii luate la nivel central, angajatorii au putut depune cererile și declarațiile pe propria răspundere în vederea obținerii sprijinului oferit de Guvern, pe perioada stării de urgență, sub forma șomajului tehnic. Potrivit datelor solicitate Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, peste 1.500 de angajatori au formulat solicitări de acordare a șomajului tehnic pentru un număr de peste 11.000 de salariați cu contractele de muncă suspendate în perioada 16.03-31.03. 2020. Potrivit legislației, după ce primesc fondurile, firmele au la dispoziție trei zile pentru a achita contribuțiile și să le plătească salariaților sumele aferente indemnizației de șomaj tehnic. Pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirus, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Suma nu trebuie însă să depăşească 75% din salariul mediu brut pe economie. Ieri, ministrul Muncii a anunțat că, la nivel național, peste 600.000 de angajați au fost sprijiniți prin acordarea șomajului tehnic.

Începând cu prima zi a lunii aprilie, în baza legislației adaptate la starea de urgență la nivel național, angajatorii au putut depune cererile și declarațiile pe propria răspundere în vederea obținerii sprijinului oferit de Guvern, sub forma șomajului tehnic. Documentele depuse de către angajatori sunt înregistrate și procesate de către agențiile de ocupare a forței de muncă existente la nivelul fiecărui județ, actele fiind însoțite și de o listă cu persoanele al căror contract de muncă a fost suspendat. Documentele s-au depus începând cu data de 1 aprilie 2020 pentru perioada 16 – 31 martie 2020, iar pentru pentru perioada 1-16 aprilie 2020, depunerea actelor se va face începând cu data de 1 Mai 2020. Practic, conform deciziilor în vigoare, angajatorii au trasmis și vor transmite online la AJOFM, până la sfârșitul lunii aprilie a.c. – fiecare în județul în care are sediul social – documentele necesare pentru obținerea fondurilor de la stat în vederea acoperirii salariilor/veniturilor angajaților lor care se află în șomaj tehnic. Aceste fonduri pot fi solicitate pentru angajații cu contracte individuale de muncă înregistrate în REVISAL și care au fost suspendate conform Codului Muncii, până la încetarea stării de urgență provocată de COVID 19. Potrivit informațiilor primite de la Cristina Stoichici, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, șomajul tehnic se acordă în baza ordonanțelor de urgență 30 și 32 aprobate în acest an. ”1.589 de angajatori au formulat solicitări pentru un număr de 11.372 de salariați cu contracte de muncă suspendate pe perioada 16.03-31.03.2020, prezentând documentația conform legislației în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului și a instituirii stării de urgență. Pentru perioada suspendării contractului individual de muncă, în cazul întreruperii temporare a activității, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, angajatorii pot primi din bugetul asigurărilor de șomaj contravaloarea a 75% din salariul de bază pe perioada suspendării contractelor de muncă, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de legislația privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe 2020”, ne-a precizat interlocutoarea noastră. Totodată, Cristina Stoichici ne-a mai menționat că AJOFM Prahova a plătit până de Paști, mai exact pe data de 16 aprilie, șomajul tehnic pentru 1.074 de firme cu un total de peste 8000 de angajați, în sumă de 5.052.863 de lei. Având în vedere că a fost realizată și rectificarea bugetară la nivel național, potrivit directorului AJOFM Prahova, ieri au fost operate și plățile – în valoare de peste 2 milioane de lei – pentru alte 515 firme cu un total de peste 3.000 de anagajați. Potrivit directorului AJOFM Prahova ”firmele au la dispoziție un termen legal de trei zile de la primirea fondurilor pentru a achita contribuțiile și să le plătească salariaților sumele aferente”. Domeniile de activitate pentru care angajatorii au solicitat șomaj tehnic au fost cu preponderență din industria hotelieră și a restaurantelor (HORECA), industria ușoară (confecții), comerț cu produse nealimentare, transport de persoane, organizare de evenimente, industria prelucrătoare care depinde de importuri, service auto, cabinete stomatologice, saloane de îngrijire personală etc. ” Pentru luna aprilie, având în vedere că sunt 30.000 de contracte de muncă suspendate, iar perioada aferentă reprezintă o lună întreagă, pentru acordarea șomajului tehnic există asigurat un buget de 60 milioane de lei. Începând cu data de 1 Mai, solicitările angajatorilor de acordare a șomajului tehnic pot fi transmise pe platforma special creată în acest sens, respectiv platforma aici.gov.ro. Serviciul Public de Ocupare din cadrul AJOFM Prahova și-a organizat lucrul astfel încât toate solicitările angajatorilor privind șomajul tehnic să fie procesate și verificate în timp optim.Toate celelalte activități ale agenției au fost organizate în vederea prelucrării documentelor primite de la beneficiari în sistem online. Pe perioada stării de urgență, șomerii indemnizați au fost înștiințați să nu se mai prezinte la viza lunară, la sediul agenției, aceasta operându-se în sistemul informatic, agenția urmând să facă plățile în mod obișnuit”, ne-a mai declarat directorul AJOFM Prahova.