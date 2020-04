Rodica Paraschiv

Deputat PSD Prahova

Influența negativă pe care o are pandemia de coronavirus pentru industria turismului din România a ajuns să se adâncească din cauza incompetenței Guvernului Orban!

Loviturile greu de îndurat de către hotelierii din țara noastră, de către întregul sector HORECA, vin, din păcate, inclusiv din partea actualilor șefi ai departamentului de profil din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, condus de un secretar de stat, fost angajat al unui mare lanț hotelier din România.

Secretarul de stat Răzvan Pârjol, persoana al cărei nume pare predestinat pentru situația gravă în care a ajuns zilele acestea turismul românesc, a preluat conducerea departamentului respectiv la finalul anului 2019. Acum, când efectele pandemiei de coronavirus asupra turismului sunt devastatoare, Răzvan Pârjol – omul care ar trebui să vină cu propuneri foarte clare de măsuri pentru a sprijini în mod real operatorii economici din domeniu – are cu totul alte preocupări. Printre acestea, discuții halucinante cu specialiștii în turism care au venit cu idei concrete pentru redresarea acestei industrii extrem de importante inclusiv pentru zona Văii Prahovei, foarte afectată, alături de celelalte zone turistice din țară, în care hotelurile și pensiunile sunt închise din cauza crizei sanitare provocate de Covid-19.

Ce-i rămâne domnului secretar de stat Răzvan Pârjol? Batjocura la adresa consultanților bine intenționați, care, alături de operatorii din turism, așteaptă în van decizii care să îi ajute pe cei care activează în industria HORECA.

Anul trecut, înainte de sezonul estival, turismul românesc era în plin avânt, inclusiv datorită măsurilor luate de Guvernul PSD: voucherele de vacanță care au determinat bugetarii români să își petreacă, alături de familie, concediile în țară; reducerea taxelor pentru industria hotelieră care a avut influență pozitivă asupra numărului turiștilor care au ales să își petreacă vacanțele în unitățile hoteliere românești; nu în ultimul rând, programele pentru zilieri.

În prezent, ne aflăm la polul opus față de situația de anul trecut și nu numai din cauza pandemiei de coronavirus! Deși agențiile de turism, hotelurile și restaurantele au fost cele mai lovite în această criză, încă nu există decizii clare pentru sprijinirea acestui sector extrem de important. Partidul Social Democrat a propus ca, pe o anumită perioadă, inclusiv după reluarea activității, operatorii din turism să fie scutiți de plata CAS și CASS, pentru că, practic, nu au încasări. Legea aprobată în Parlament a fost însă contestată de liberali la Curtea Constituțională.

Prin această contestație și prin faptul că pentru Turism și pentru zona HORECA nu au făcut absolut nimic, nu au venit cu nicio soluție, liberalii lasă fără nicio perspectivă atât pe investitori, cât și pe cei peste 500.000 de salariați din acest sector!

Deși industria turismului este la fel de importantă pentru România așa cum este și pentru alte state europene, precum Italia, Franța sau Spania, guvernul PNL nu a găsit nicio rezolvare a problemelor apărute în acest domeniu!

Din simplul motiv că nu le pasă, lucru care reiese foarte clar din însăși atitudinea domnului Răzvan Pârjol, secretarul de stat care are în atribuții tocmai găsirea de soluții pentru revenirea turismului românesc!

Dacă nu puteți veni cu ideile proprii, folosiți exemplele celorlalte state europene ale căror guverne știu să-și apere economia! Vă sunt la îndemână, trebuie doar să dovediți că vă interesează soarta sutelor de mii de români care lucrează în domeniul turismului!