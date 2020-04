N. Dumitrescu

Prelungirea stării de necesitate la nivelul țării – care a impus anumite restricții, inclusiv limitarea deplasărilor doar pentru achiziționarea bunurilor de strictă necesitate – a creat posibilitatea celor care produc produse alimentare să le comercializeze și în sistem on-line. Astfel, Ministerul Agriculturii a anunțat că Agenția Națională a Zonei Montane a creat platforma www.produsmontan.ro dedicată producătorilor care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”, în vederea promovării acestui tip de produse. Prin această inițiativă, consumatorii din România sunt informați că, pe lângă produsele certificate pe schemele de calitate – cum ar fi produs tradițional, ecologic – există și produsele montane, pe care le pot achiziționa și în sistem on-line. Site-ul menționat are o structură simplă, astfel încât producătorii să fie identificați ușor. Pe prima pagină sunt prezentate categoriile de produse și cu un singur click vor fi redați toți producătorii din categoria respectivă. De asemenea, există opțiunea de a căuta un producător după județul de proveniență, fiecare producător având afișate datele de contact (adrese de email și număr de telefon), iar unii dintre aceștia au și site propriu de prezentare. Astfel, consumatorii au posibilitatea să contacteze direct producătorii pentru a achiziționa produsele de care sunt interesați. Site-ul are șase categorii de produse distincte, respectiv: Carne și produse din carne; Lapte şi produse din lapte; Produse din peşte; Pâine, produse de panificaţie şi patiserie; Produse apicole; Legume – fructe. Trecând în revistă ce produse sunt, am regăsit câteva și din Prahova, din comuna Valea Doftanei. La produsele din lapte sunt cele ale S.C. Ferma IP Valea Doftanei S.R.L., respectiv: Cașcaval țărănesc Valdostana, Brânza de burduf Valdostana și Cașcavea Valdostana. Reprezentanții firmei ne-au precizat că ”sunt asaltați de comenzi”, prin urmare solicitările din produsele montane menționate anterior nu pot fi onorate în mai puțin de 15 zile, motivul fiind faptul că producția este mică și de calitate, iar comenzile mari. Dintre produsele din pește, se regăsesc cele ale SC Ecotroutfish SRL, tot din comuna Valea Doftanei, pe listă fiind numai bunăți de-ți lasă gura apă: Păstrăv copt și afumat la jar „Doftana”; Zacuscă de păstrăv „Doftana”și Cârnați de păstrăv „Doftana”. De adăugat că producătorii sunt înregistrați pe site-ul menționat după ce au primit decizia de acordare a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative “produs montan”. Potențialul pentru dezvoltarea produselor alimentare din zona de munte este foarte ridicat, deoarece acestea au calități deosebite legate de locul de origine, precum și de metodele tradiționale de producție și procesare. Mențiunea de calitate „produs montan” are recunoaștere la nivel european și vine atât în sprijinul producătorilor, pentru a-i ajuta să comunice pe piață caracteristicile și proprietățile, care oferă valoare adăugată propriilor produse agricole, cât și în sprijinul consumatorilor, pentru a le facilita identificarea produselor de calitate.Cumpărătorul trebuie să aibă siguranța că atunci când cumpără un produs cu logo-ul produs montan, acesta este într-adevăr un produs făcut la munte, din materie primă din zona montană. Un astfel de produs va fi privit ca unul de calitate superioară, cu o origine recunoscută, obținut dintr-o zonă cu un grad redus de poluare.

În România, autoritatea competentă cu verificarea datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan” este Agenția Națională a Zonei Montane din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.