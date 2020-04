Dragi cititori, aveţi astăzi sub priviri ziarul PRAHOVA care poartă numărul 9000. Nouă mii de zile de când nu am lipsit niciodată de la întâlnirea cu dumneavoastră, de când suntem nu numai martori ai istoriei zbuciumate din ultimii treizeci de ani, ci şi „cronicari” ai evenimentelor mai mari ori mai mici care i-au scris curgerea în viaţa acestei ţări, în viaţa Prahovei şi în cea a prahovenilor. Continuând tradiţia unei publicaţii care vine, prin timp, de la 1870, dar încercând mai ales să fim ecoul prezentului prin care am trecut împreună zi după zi, an după an, deceniu după deceniu. Şi fără îndoială că oricine va scrie istoria ultimelor trei decenii o va găsi aşezată şi în paginile ziarului Prahova, purtând parfumul cernelii tipografice şi, în pas cu tendinţele ultimilor ani, şi deschiderea „ferestrei” moderne a universului on line. Am parcurs alături de dumneavoastră, cei care ne citiţi, un drum lung, în vremuri dificile nu numai pentru existenţa fiecăruia, ci şi pentru întreaga presă. Dar am privit de fiecare dată înainte, găsindu-ne în cititori argumentele şi forţa de a rămâne în slujba informaţiei şi a adevărului.

Momentul de azi, ce aşază sub numele ziarului Prahova numărul 9000, ne găseşte şi pe noi şi pe dumneavoastră într-una dintre cele mai grele perioade – dacă nu cumva de departe cea mai grea, prin unicitatea ei! – pe care o traversăm aici – în Prahova şi aici – în România, laolaltă cu lumea întreagă, în contextul pandemiei de coronavirus. Dar în toată izolarea şi distanţarea socială impuse de reglementările oficiale noi vă simţim, dragi cititori, cu atât mai aproape, ceea ce ne dă încrederea să privim pentru o clipă spre drumul care ne-a adus până în această zi, dar cu şi mai multă încredere înspre drumul ce merge mai departe.

Vă dorim fiecăruia în parte şi tuturor laolaltă multă sănătate şi la bună revedere în fiecare nouă zi!

Redacţia ziarului PRAHOVA