O nouă schemă de tratament este folosită pentru pacienții cu coronavirus la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, medicul Virgul Musta precizând că este vorba despre tratarea precoce cu anticoagulant și antiinflamator, astfel încât să fie redus numărul pacienților care ajung la terapie intensivă, potrivit Hotnews.

Dr. Virgil Musta a declarat, pentru Tion.ro, faptul că pe lângă protocolul național stabilit pentru tratarea pacienților cu COVID-19, aplică profilactic și o terapie anticoagulantă.

„Am stabilit un protocol în urma cercetărilor recente de la nivel internațional, după ce am participat la conferințe internaționale, cu specialiști în domeniu din mai multe țări. Se discută că nu atât virusul este fatal la un moment dat, cât complicațiile pe care acesta le generează. Aici, dacă acționezi din timp, ai șanse ca pacientul să nu ajungă la terapie intensivă – este vorba despre inflamație și coagulare. Apare o hipercoagulabilitate.

Am stabilit un protocol, la Timișoara, ca pacienții să fie tratați precoce cu anticoagulant și antiinflamator. Am realizat niște criterii și le-am dat medicilor mei și la alte spitale. Am discutat să dau și în spitalele suport și celor care fac triajul pentru că sunt persoane care stau două-trei zile până primesc un diagnostic. Și de ce să nu beneficieze măcar de terapie patogenică? Sunt anticoagulante moderne, și pe bază de tablete.

Avem protocolul național, care se referă și la aceste lucruri, dar eu am stadializat pe niște criterii clinico-biologice infecția și am stabilit un protocol de terapie precoce pentru tulburările fiziopatologice, ca să evităm, nu sută la sută, dar măcar să fie mai mic numărul de pacienți care ajung pe Terapie Intensivă să fie mai mic. Aici e șansa noastră.

Este vorba despre tratament patogenic precoce, ca să nu ajungă în faze avansate de boală. Eu doresc să implementez în zona noastră, și nu numai, terapia precoce a complicațiilor care duc la agravarea bolii și la mortalitate”, a declarat doctorul Virgil Musta.

Medicul a spus, sâmbătă, la Digi 24, că va putea trage concluzii legate de efectele acestui tratament după aproximativ o lună.