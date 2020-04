Sfârșitul acestei săptămâni, adică perioada 1-3 mai, s-ar putea dovedi momentul care să dea peste cap o „evoluție încurajatoare” până acum a epidemiei de coronavirus în România, ceea ce ar întârzia mult așteptatele măsuri de relaxare începând din 15 mai, avertizează ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

În următoarele două săptămâni ar fi de așteptat să scadă numărul cazurilor noi de COVID-19 „de la o zi la alta”. Cu toate acestea, sfârșitul acestei săptămâni, adică perioada 1-3 mai, s-ar putea dovedi un moment-cheie, care trebuie gestionat foarte atent, pentru că după ce au respectat recomandările pentru Paște, oamenii simt acum nevoia unei relaxări, care însă ar veni prematur, a declarat, marți seara, la Digi 24, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, potrivit Hotnews. „Suntem într-un moment în care este acea pantă lină, dar în schimb vin şi trei zile, 1, 2 şi 3 mai, după o perioadă în care lumea resimte nevoia unei relaxări, şi atunci trebuie gestionat foarte bine şi acest moment. Am fost în stare de urgenţă şi – până acum şi de sărbătorile pascale – populaţia, și îi mulţumesc pentru acest lucru, a respectat. Dar a fost şi o parte relativ mică a populaţiei care nu prea a respectat acest moment şi nerespectarea unei distanţări sociale, nerespectarea unei izolări voluntare la domiciliu, nesocotirea unei reguli din tot ce înseamnă situaţie de urgenţă poate duce la un focar în comunitate sau la exacerbarea unui focar pe care îl credeam în acel moment stins sau controlat”, a avertizat Nelu Tătaru. „Un focar necontrolat se duce spre o transmitere comunitară extinsă, spre o reaşezare a ceea ce a însemnat evaluarea pe care ne-am făcut-o până în acest moment. Dacă am fost într-un anumit registru până acum, am fost pentru că şi noi, şi populaţia civilă am ştiut să respectăm nişte reguli”, a adăugat ministrul Sănătății. El a mai spus că din 15 mai vor fi ridicate restricţiile dacă se va observa că într-o anumită regiune, într-un anumit focar, se poate face acest lucru. „Nu trebuie să gândim că acolo unde avem zonă de carantină, vom ridica aceste restricţii, nu, trebuie să gândim la început ridicarea acestor restricţii în interiorul unei comunităţi”, a mai spus Nelu Tătaru.