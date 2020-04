Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a emis, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, ordinul pentru constituirea comitetelor care vor constata pagubele produse de secetă, a anunţat ministrul de resort, Adrian Oros, într-un briefing de presă. „Vreau să subliniez că, de 10 ani, fermierii nu au mai fost despăgubiţi pentru pagubele produse de secetă. Deşi exista un ordin şi există Ordinul 459 din 2019, care se referă la seceta hidrologică, şi există Hotărârea de Guvern 557/2016 conform căreia trebuia să apară un regulament privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice şi extreme, având ca efect seceta pedologică, acest ordin nu a fost emis. De aceea, împreună cu colegii de la Ministerul de Interne, am emis acest ordin, în aşa fel încât echipele care se vor constitui la nivel judeţean, cât şi la nivel local, comitetele judeţene, respectiv locale, pentru situaţii de urgenţă să aibă o bază legală ca să constate pagubele produse din cauza secetei”, a afirmat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, potrivit Agerpres. El a menţionat că în multe judeţe aceste echipe au început să constate pagubele chiar dacă acest ultim ordin nu era încă emis, pentru că le-a dat dispoziţie în acest sens încă de la începutul crizei, la solicitarea fermierilor.

„În momentul în care vom finaliza aceste constatări privind pagubele produse de secetă, vom evalua care este valoarea acestor pagube şi toţi fermierii care sunt afectaţi vor fi despăgubiţi. Sigur că acolo unde există posibilitatea de irigaţii noi am făcut apel încă de la începutul anului către organizaţiile de udători să semneze contract cu ANIF-ul, în aşa fel încât apa să ajungă la fermierii respectivi. Sunt semnate până acum 766 de contracte pe o suprafaţă irigabilă de 830.000 de hectare. Suprafaţa irigabilă care este acum la dipoziţia fermierilor este undeva la 1.061.000. Deci, ar mai fi aproape 200.000 de hectare pentru care nu avem cereri pentru furnizarea de apă”, a susţinut Oros.

Şeful de la Agricultură a precizat că instituţia monitorizează încă din toamnă tot ceea ce se întâmplă cu suprafeţele care au fost însămânţate. „În toamna anului trecut au fost însămânţate peste 2,9 milioane de hectare cu grâu, cu secară, cu triticale, orz, orzoaică şi rapiţă. Din păcate, peste criza coronavirus în toată această perioadă s-a instalat şi o secetă puternică, o secetă extremă. Unii dintre specialişti şi dintre fermieri spun că nu au mai întâlnit, mai ales în Moldova şi în Dobrogea, o asemenea secetă”, a arătat ministrul.

Potrivit acestuia, datele pe care le are de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) nu sunt deloc încurajatoare, chiar dacă în ultimele ore – şi probabil în următoarele zile – vor mai fi ploi, pentru că s-au înregistrat precipitaţii în medie de 5l/mp în toată ţara şi, izolat, mai ales în zonele de nord-vest, 10-15 l/mp. De asemenea, în săptămâna 20 – 27 aprilie, în special tot în jumătatea vestică, s-ar putea înregistra precipitaţii cu valori cuprinse între 10 şi 20 l/mp, care ar ameliora rezerva de apă de la suprafaţa solului.

În ceea ce priveşte Moldova şi Dobrogea, aici deficitul în sol este semnificativ şi de lungă durată şi a condus la o secetă extremă, compromiţând culturile de toamnă acolo unde nu a existat posibilitatea de a se iriga.