Nicoleta Dumitrescu

Ieri a fost Izvorul Tămăduirii, iar așa cum au fost săvârșite slujbele în lăcașurile de cult înainte de Paști, cât și în noaptea de Înviere, respectiv cu ușile închise, fără credincioși, după același ritual a fost sfințită și apa: în liniște și într-o mare tristețe. Coronavirusul a făcut ca, în acest an, contrar obiceiului, în jurul bisericilor să nu se mai formeze rânduri și rânduri de oameni care se înghesuiau, unii cu câteva sacoșe pline cu peturi, să ia agheasma mică de Izvorul Tămăduirii. Prin urmare, stând acasă și scotocind prin cămară, cei care au descoperit că le-a mai rămas măcar un pic din cea de anul trecut s-au considerat norocoși, gustând din apa care se crede că are puteri miraculoase şi sperând că, poate, tot printr-o minune, coronavirusul va dipărea!

Rămâne de văzut însă dacă vreun primar mai întreprinzător nu s-a gândit să vină în întâmpinarea comunității, ducând la ușă – așa cum s-a întâmplat și înainte de Înviere, cu pâinea sfințită de preoți – recipiente cu aghesmă purtând numele lui…

Iar dacă tot am amintit de aleși locali, după mai bine de o lună în care toată atenția românilor – atât cei de rând, cât și autorități – a fost îndreptată către coronavirus, ca un fluturaș a început să zboare un termen care aproape că picase în… dizgrație. Este vorba despre alegeri, la auzul acestui cuvânt politicienii reacționând precum Albă ca Zăpada când a fost sărutată de Făt-Frumos în pădurea în care se auzea doar plânsul înfundat al celor șapte pitici!

Iar cel mai bun exemplu este al liberalilor, unul dintre reprezentanții de la vârf anunțând că alegerile parlamentare ar urma să aibă loc cu o zi înainte să vină Moș Nicolae, iar cele locale – la sfârșitul lunii septembrie sau început de octombrie. Iar avansarea acestor posibile date când românii vor fi chemați la urne a făcut-o neuitând să spună că 2019 a fost pentru PNL un an fabulos! (?!?)

De ce, în această perioadă – când o lume întreagă, nu o țară, este în alertă din cauza temutului virus – alegerile au revenit, din nou, pe lista priorităților, e greu de acceptat!

Așa se întâmplă însă când cei mai mulți dintre politicieni gândesc orice lucru mărunt pe care îl fac prin prisma capitalului electoral pe care să se așeze sau să se reașeze.

Oricum, aleșii în funcție, grație stării excepționale pe care o traversează și România, vor avea ocazia prelungirii actualului mandat cu cel mult șase luni de la data încetării stării de urgență. Prilej, bineînțeles, de reconfirmare sau de repoziționare a imaginii lor în fața locuitorilor pe care, de la jumătatea lunii martie, de când s-a făcut recomandarea de a sta în casă, nu i-au mai văzut la față.

În aceste condiții, cum după relaxarea restricțiilor, mai ales în privința circulației, românii au aflat că vor trebui să poarte măști atunci când se vor afla în spații închise, nu-i exclus ca, în acest an, masca de protecție să devină și…electorală.

Prin urmare, cum nu puțini dintre actualii parlamentari nu vor să renunțe la statutul de aleşi ai neamului, n-ar fi exclus ca, umăr la umăr, deputații și senatorii să vină cu diverse inițiative, una dintre acestea fiind ca în campaniile electorale candidații să poată oferi simpatizanților formațiunii politice care îi susține în alegeri și măști de unică folosință! Și nu-i exclus să apară și astfel de idei, având în vedere faptul că, în orice împrejurare, politicienii nu ezită să se poarte …cu mănuși, mai ales atunci când știu că este vorba despre interesul propriu!