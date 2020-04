N. D.

Fost vicepreședinte la nivel național al Partidului Forța Națională, deputatul prahovean Grațiela Gavrilescu s-a reîntors la umaniști. Confirmarea a venit ieri, prin intermediul unui comunicat de presă transmis de Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) – PPUSL, prin care se menționa că Grațiela Gavrilescu a debutat în politică, la începutul anilor 2000, în Partidul Umanist din România (social-liberal). Daniel Ionașcu, președintele executiv al PPUSL, a anunțat că parlamentarul prahovean va fi noul lider al Filialei Prahova a formațiunii politice menționate. În acest context, despre reîntoarcerea sa la umaniști, Grațiela Gavrilescu a ținut să declare: „Nicăieri nu-i mai bine ca la tine acasă. Am început politica la umaniști și, oriunde m-a purtat evoluția politică din ultimii 20 de ani, am rămas întotdeauna loială principiilor social-liberale și obiectivului de a asigura un mediu cât mai sănătos în România. Mai mult decât oricând, actuala criză a demonstrat că țara noastră are nevoie de fructificarea propriilor resurse, de susținerea producătorilor români, de promovarea clasei de mijloc, singura care poate să ne asigure stabilitatea și progresul economic. Am convingerea că reprezentarea PPUSL în Parlament va continua să se consolideze pentru că România are nevoie de promovarea soluțiilor umaniste la nivel legislativ.”