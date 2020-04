În contextul în care la nivelul Grupului de Comunicare Strategică au fost primite o serie de întrebări referitoare la situații punctuale privind respectarea măsurilor de distanțare socială pe perioada Sărbătorile Pascale din acest an, vă prezentăm câteva clarificări oficiale:

– Pot merge la părinți să le duc produse pentru masa de Paște?

– Desigur. Conform ordonanței militare trebuie să aveți asupra dumneavoastră cartea de identitate și declarația pe propria răspundere, în care bifați punctul 4, motive justificate, precum asistența persoanelor vârstnice, bolnave. De asemenea, recomandăm evitarea contactului direct sau apropiat cu persoane în vârstă. Vă reamintim că persoanele infectate cu noul tip de coronavirus pot fi asimtomatice, adică nu prezintă simptome, însă pot transmite virusul foarte ușor, iar persoanele în vârstă reprezintă o categorie vulnerabilă, cu risc crescut de deces.

– Pot să îmi și vizitez părinții și să iau masa cu ei de Paște?

– Prin Ordonanțele Militare nu sunt permise vizitele de curtoazie în ziua de Paște, ci doar deplasarea pentru aprovizionarea rudelor care nu se pot aproviziona singure cu produsele necesare. În același timp, se recomandă, pe cât posibil, evitarea contactului direct sau apropiat cu persoane în vârstă.

– Pot participa la slujba de Înviere la biserică?

– Anul acesta slujbele din Săptămâna Mare (a Sfintelor Pătimiri) și de Sfintele Paşti vor fi săvârșite doar de slujitorii bisericești, fără participarea credincioșilor, fiind transmise în mediul online și pe canale TV. Patriarhia Română a dat publicității o serie de recomandări pe care le regăsiți la următorul link: https://basilica.ro/indrumari-privind-slujbele-de-florii-din-saptamana-mare-a-sfintelor-patimiri-si-de-sfintele-pasti/

– Pot merge la cimitir în această perioadă, pentru efectuarea ritualurilor creștine?

– Aceste situații sunt reglementate prin ordonanțe militare care permit permit doar slujbele de înmormântare/cununie/botez desfășurate cu un număr redus de persoane. Deplasarea la cimitir pentru alte motive nu este reglementată și nici nu poate fi considerată o urgență.

– Avem voie să ieșim după ora 22.00 în proximitatea casei, în cazul în care avem o biserică în apropiere?

– Puteți ieși în proximitatea casei, în afara curții, pentru a primi lumina de la voluntarii cu care Patriarhia Română colaborează în acest an.

– Pot să scot copii afară la plimbare?

– Da, în condițiile art.1 lit. d) din Ordonanța Militară nr. 3, unde se prevede că se pot efectua deplasări scurte, în apropierea locuinței, legate de activitatea fizică individuală. Nu veți merge însă în parcuri sau locuri de joacă, unde există riscuri mai mari de a fi preluat virusul și nu este permisă deplasarea în spațiul public, pietonal, în grupuri mai mari de trei persoane. Ieșirea copilului minor se va face întotdeauna cu însoțirea persoanei adulte care îl are în îngrijire.