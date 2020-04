F. T.

Despre diverse ghiduşii pe şosele din Prahova am auzit. Pe unele le-am şi văzut. Pe câte unii, facând liniuţe, de exemplu. Pe alţii, circulând pe contrasens.

Fireşte, nu trebuie uitaţi cei care se urcă băuţi la volan, având şi permisul suspendat. Dar să îţi plimbi bărbatul pe plafonul maşinii, aşa ceva… Aşa ceva nu credeam că vom vedea sau auzi vreodată. Dar, s-a întâmplat.

Începem cu un exemplu, haideţi să-i spunem mai uşurel, să nu fie un şoc chestia cu plimbatul pe plafonul maşinii, nu de alta!

Într-una dintre zilele trecute, potrivit reprezentanţilor IPJ Prahova, „polițiștii din cadrul Secției de Poliţie Rurală nr. 10 Valea Călugărească au fost sesizaţi că pe raza localităţii Vadu Părului s-a produs un eveniment rutier. Din verificările efectuate a reieșit că un bărbat de 45 de ani, care se deplasa la volanul unui auto pe DC 68, a pierdut controlul maşinii, acroșând un auto parcat în afara părții carosabile. Apoi, a fost proiectat pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un alt auto, care de asemenea era parcat și ulterior, în urma impactului, s-a răsturnat pe plafon. Din evenimentul rutier au rezultat doar pagube materiale, fără victime.

La testarea cu aparatul alcooltest, s-a înregistrat o valoare de 0,94mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, bărbatul avea permisul de conducere reținut. În cauză a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Întrucât conducătorul auto nu a respectat restricțiile de circulație impuse în perioada stării de urgență, a fost sancționat contravențional conform prevederilor O.M. 3/2020, cu amendă în valoare de 2000 de lei”. Iar acum vor reda integral textul comunicatului în ceea ce priveşte plimbarea pe plafonul maşinii. Inclusiv titlul:

„Plimbare pe plafonul mașinii conduse de soție!Un polițist din cadrul Secției de Poliţie Rurală nr. 7 Cocorăștii Colț a observat, pe raza comunei Brazi, un autovehicul ce se deplasa din direcția Negoiești către Popești, pe plafonul acestuia aflându-se un bărbat. Autoturismul a fost oprit, ocazie cu care a fost identificat atât conducătorul auto, în persoana unei femei de 38 de ani, cât și bărbatul, în vârstă de 53 de ani. Conducătoarea auto a fost sancționată contravențional conform OUG 195/2002 cu amendă în cuantum de 870 de lei. Totodată, celor doi soți le-au fost aplicate amenzi în valoare de 4.000 de lei pentru încălcarea măsurilor impuse prin O.M.3/2020″.