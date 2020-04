Oamenii de știință care au studiat mutațiile coronavirusului au decodat peste 10.000 de genomi diferiți ai letalului patogen și au realizat o hartă, un vast arbore genealogic care va fi crucial pentru oprirea răspândirii pandemiei și dezvoltării tratamentului, relatează Financial Times, preluat de Hotnews.

De la analizarea primei mostre virale în Wuhan, în decembrie, echipe internaționale de cercetare au folosit filogeneza pentru a crea un vast arbore genealogic al virusului Sars-CoV-2 responsabil de Covid-19, care arată modul în care se răspândește, de la centrul epidemiei până în toate colțurile lumii. ”Epidemiologia genetică va fi un instrument vital în eforturile umanității de a combate Covid-19 și să se întoarcă lumea spre normalitate”, a spus Emma Hodcroft, genetician evoluționist la Universitatea din Basel care ia parte la proiectul Nextstrain. ”Pentru început va fi un instrument pentru a ajuta distingerea dintre transmisiile locale față de cele importate, în timp ce ne orientăm către carantină”. Harta mutațiilor va fi folosită pentru a înțelege orice val următor al virusului, dacă și când actuala epidemie poate fi ținută sub control, precum și dezvoltarea unor tratamente și vaccinuri.

Când acestea vor fi într-un final introduse, tehnologia genetică va fi implicată în detectarea oricărui semn de dezvoltare a rezistenței. În acest moment sunt în lucru aproximativ 80 de vaccinuri și 150 de medicamente pentru Covid-19 în întreaga lume. Toate virusurile suferă mutații și niciuna dintre modificările Sars-CoV-2 nu și-a modificat comportamentul pentru a-l face mai periculos – sau nu până acum cel puțin. ”Oamenii au vorbit despre diferite tulpini care evoluează în timp ce virusul se răspândește și suferă mutații, dar noi credem că e periculos să folosești acest termen pentru că sugerează că mutațiile fac ca virusul să fie mai puțin transmisibil sau virulent”, a spus Hodcroft.

Ca multe virusuri, Sars-CoV-2 înmagazinează gene precum ARN. Pentru că genomul viral evoluează într-un ritm stabil în timp ce se multiplică, cu o medie de 2,5 mutații pe lună, oamenii de știință pot folosi acest lucru ca pe un ceas molecular. Diferența genetică dintre mostrele Sars-CoV-2 oferă o estimare exactă a momentului în care filiațiile se separă între ele. Această tehnică a permis cercetătorilor să stabilească momentul în care virusul a început să circule în China. ”Secvențele ne duc spre fârșitul lunii noiembrie – poate mijlocul lunii noiembrie, dar nu mai devreme de atât”, a spus Hodcroft. Acest lucru anulează ideea că virusul a ajuns în anumite țări vestice la finalul anului trecut și a circulat în secret până în momentul în care epidemia a ajuns în atenția publicului. Analiza genetică confirmă că Europa și America de Nord nu au avut cazuri înainte de mijlocul lunii ianuarie.

Exemple de diversitate geografică a introducerii Covid-19 pot fi văzute cel mai bine în Islanda, care a realizat cele mai multe teste și analize genetice a Sars-CoV-2 pe cap de locuitor decât orice altă țară.

Kari Stefansson, șef executiv la deCode Genetics, o companie de genetică din Islanda, a spus că acest lucru arată modul în care virusul a intrat în țară prin călători dintr-un anumit număr de țări, inclusiv de la cei care s-au întors acasă din vacanțele de schi din Alpi la sfârșitul lui februarie. ”Am identificat tipare ale mutațiilor caracteristice epidemiei din toată lumea”, a spus el. „Avem o reprezentare a epidemiei iraniene, din coasta de vest a SUA și din Europa, inclusiv din Regatul Unit”. Un aspect al Sars-CoV-2 este modul în care a evoluat mai lent decât orice alt virus, precum HIV.

Până acum doar 40 de litere biochimice au evoluat cel mai departe față de mostrele de comparație. Deși analiza nu a arătat până acum mutații care ar putea afecta transmisibilitatea sau virulența, cercetătorii observă cu atenție în cazul în care apar. ”În timp ce epidemia progresează, unele filiații se vor înmulți, iar altele vor muri”, a spus Nick Loman, profesor la Universitatea din Birmingham.

”Vom avea cu certitudine mutații care să schimbe caracterul virusului”, a adăugat el, ”deși nu am văzut acest lucru întâmplându-se deocamdată”.