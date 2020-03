În fiecare zi, misiunea noastră este de a vă aduce în case deciziile oficiale ale autorităților centrale și locale

Informarea promptă și corectă a fiecăruia dintre dumneavoastră, cititorii noștri, a fost misiunea pe care ne-am asumat-o prin fiecare ediție tipărită și on line a ziarului PRAHOVA. În perioada dificilă pe care o traversăm, în aceste zile, cu toții, această misiune a devenit mai actuală ca oricând, având în vedere pe de o parte importanța cunoșterii tuturor aspectelor care țin de evoluția națională și la nivelul județului Prahova a îmbolnăvirilor de coronavirus și a riscului răspândirii acestuia, iar pe de altă parte a tuturor măsurilor și restricțiilor adoptate de către autorități în acest sens – inclusiv a sancțiunilor pe care le riscă aceia care nu le respectă – și care au legătură directă cu viața fiecăruia dintre noi. Ca urmare, în această perioadă în care informarea a devenit mai mult decât vitală, vă asigurăm că atât în ediția TIPĂRITĂ a ziarului – care ajunge la cititori și abonați ai ziarului nostru de cele mai diverse vârste, inclusiv la aceia care nu au acces la platformele on line, în special la rețelele de socializare pe care s-a mutat în prezent mare parte a comuni-

cării – cât și în ediția ON LINE (pe site-ul www.ziarulprahova.ro și pe facebook) veți găsi în fiecare zi toate informațiile de care aveți nevoie, provenite de fiecare dată din sursele oficiale ale autorităților naționale și locale.Vă vom prezenta, astfel, date la zi despre evoluția cazurilor de coronavirus la nivelul județului, al țării și în lume – dat fiind caracterul pandemic al acestei grave și încă necunoscute afecțiuni, despre măsurile medicale, administrative, economice și sociale adoptate la toate nivelurile și pe care trebuie să le știți pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi.

Depășirea acestei situații critice depinde de fiecare dintre noi și o informare corectă, promptă, din surse autorizate- subliniem din surse autorizate nu întâmplător, fiindcă în această perioadă circulă din ce în ce mai multe informații neverificate, false în totalitate sau parțial, care creează confuzie și neliniști suplimentare – fiind un prim pas mai mult decât necesar. Noi îl facem cu toată responsabilitatea și sperăm ca fiecare dintre întâlnirile noastre acolo, în casa dumneavoastră, indiferent în ce formă ne citiți în fiecare zi mesajul –

pe hârtia de ziar care poartă amprenta cernelii tipografice sau în varianta modernă, on line- să vă găsească pe fiecare în sănătate. Și pentru că am primit mai multe întrebări legate de interesul de a avea ziarul Prahova, zilnic, la domiciliu, iată care sunt posibilitățile pe care vi le oferim: contractarea unui abonament la ediția tipărită (va fi livrat, prin poștă, acasă, zilnic, de luni până sâmbătă) – cost lunar: 55 lei (această sumă include TVA și contravaloarea taxelor poștale ); contractarea unui abonament on line (va fi livrat zilnic, de luni până sâmbătă) – cost lunar: 45 lei (această sumă include TVA). Indiferent pentru care variantă veți opta, vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dumneavoastră pe următoarele adrese: edituraprahova@ ziarulprahova.ro; publicitate @ziarulprahova.ro.