Nicoleta Dumitrescu

Una dintre cele 42 de locuinţe protejate – existente la nivel naţional – pentru victimele violenţei domestice care necesită separarea de agresor şi au nevoie de sprijin pentru a face pasul către o viaţă independentă se află în Prahova, la Ploieşti. Confirmarea a venit de la directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, Viorel Călin, care ne-a declarat că instituţia pe care o conduce – asemenea celorlalte 41 de instituţii similare de profil existente în România – a pus în aplicare, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, proiectul ce a împrumutat numele zeiţei frumuseţii şi iubirii din mitologia greacă – Venus. Practic, cu bani europeni, autorităţile au reuşit să găsească o soluţie pentru a veni în sprijinul cazurilor – care din păcate nu sunt puţine – de femei, inclusiv mame cu copii, care au fost nevoite, din cauza soţilor violenţi, să plece din propriile lor case. În afară de găzduire, victimele violenţei domestice vor avea parte şi de consiliere, atât din partea unor psihologi, cât şi a unor specialişti care activează în domeniul formării profesionale, aceştia din urmă oferindu-le sprijin în vederea integrării pe piața muncii, precum şi pentru reintegrarea socială. Desfăşurându-se unitar, la nivel naţional, acest proiect este considerat o premieră, având în vedere faptul că s-a dorit ca femeile, victime ale violenţei în propriile lor familii, să primească un sprijin real, astfel încât acestea să poată începe o nouă viaţă, lipsită de abuzurile şi umilinţele foştilor parteneri. Găzduirea acelora care au avut de suferit din cauza violenţei domestice în locuinţele protejate, în scopul asigurării transferului către o viaţă independentă, va fi pe perioada unui an.

„VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă!” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în valoare totală de 11 milioane de euro, care oferă, începând cu luna martie anul acesta, în premieră în România, servicii noi şi integrate care vor constitui un ajutor real pentru femeile care sunt victime ale violenţei domestice. Astfel, la nivel naţional au fost amenajate 42 de locuinţe protejate pentru victimele violenţei domestice care necesită separarea de agresor şi sprijin pentru tranziţia la o viaţă independentă, dar şi grupuri de suport care vor furniza consiliere prin intermediul unor programe specifice de asistenţă psihologică şi de dezvoltare personală, în scopul de a le asigura acestora sprijinul necesar pentru depăşirea situaţiei de criză în care se află,beneficiarelor urmând să le fie oferite sprijin şi în identificarea opţiunilor personale considerate a fi cele mai potrivite pentru formare profesională şi găsirea unui loc de muncă. Pentru realizarea acestui proiect, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi a accesat fondurile în parteneriat cu cele 42 de Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Direcţii de Asistenţă Socială existente în ţară, una dintre acestea fiind din Prahova.

Potrivit directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, Viorel Călin, locuinţa protejată care va funcţiona în Prahova, la Ploieşti, are o capacitate de şase locuri, aceasta având în dotare baie şi bucătărie proprii. Licitaţia necesară pentru echiparea acestei locuinţe a fost încheiată, astfel că se speră ca, în cel mai scurt timp, să fie gata şi montarea mobilierului.

Proiectul a demarat în urmă cu un an, obiectivul acestuia fiind reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale, medicale, socio-profesionale şi de formare profesională adecvate cerinţelor specifice fiecărei beneficiare în parte, locuinţele protejate fiind destinate victimelor violenței domestice. Aşa cum reiese din proiectul menţionat, la nivelul judeţului Prahova vor avea calitatea de beneficiare directe: 18 victime ale violenței domestice care vor avea parte de servicii sociale prin intermediul locuinței protejate (6 beneficiari/an); 40 de victime ale violenței domestice – care vor beneficia de servicii de grup de suport (minimum 14 beneficiari/an); 100 de victime ale violenței domestice care vor primi servicii de sprijin în vederea integrării socio-profesionale prin furnizarea de consiliere vocațională (minimum 34 de beneficiari/an).

Pentru a pune în aplicare acest proiect, DGASPC Prahova a demarat deja şi procesul de selecție a unui număr de șase victime ale violenței domestice, persoane cu vârsta de peste 18 ani, considerate grup ţintă. Potrivit instituţiei menţionate, selecția și admiterea victimelor violenței domestice se pot realiza numai în situația în care sunt întrunite cumulativ cel puțin una dintre condițiile de risc și cel puțin una dintre condițiile de vulnerabilitate. Condițiile de risc pentru victima violenței domestice sunt următoarele: a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică ale căror efecte nu au fost eliminate; a beneficiat în ultimii 5 ani de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție; se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență socială, a uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii sau a unor măsuri de sprijin; i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare; victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui certificat de divorț.

Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței domestice sunt considerate următoarele: se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente; nu există alternative privind separarea de agresor din punct de vedere al spațiului locativ; primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare și/sau amenințări la adresa vieții și integrității sale și/sau a copiilor săi/din anturajul său, sau a rudelor/prietenilor; nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării; s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului; nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație; face parte din categoria de şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale; nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 4 clase; este o persoană cu dizabilități. „Încadrarea în condițiile menționate anterior se face prin prezentarea oricăror înscrisuri doveditoare sau pe baza anchetei sociale în care este menționată starea de vulnerabilitate a victimei. Pentru admiterea în cadrul serviciilor sociale, persoana care îndeplinește condițiile sus-menționate trebuie să constituie un dosar de înscriere în grupul țintă. Dosarul se va depune la sediul DGASPC Prahova din Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 14-16 și va conține următoarele documente: actul de identitate al beneficiarului, precum şi, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor minori aflați în grija sa în cadrul locuinței protejate, în copie”, se arată într-un anunţ al DGASPC Prahova.