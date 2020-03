FC Petrolul Ploiești – Farul Constanţa 0-0

George Marin

Stadion: FC Petrolul. Spectatori: 5000.

FC Petrolul: Avram – Olaru, Răuță, Manolache, Țicu – Pierce – Deac (81 Saim Tudor), Meza Colli, Marinescu (cpt.) – Blănaru (59 Hamza). Antrenor: Constantin Enache.

Farul: Muțiu (cpt.) – Leca (60 Cană), Lică, Ursu, Panait – Cărăruș – Nicola (77 Mitrov), Toma, Greu (54 Gherghiceanu), Kanda – Stoica. Antrenor: Ianis Zicu.

Au arbitrat: Szabolcs Kovacs (Carei) – Doru Claudiu Lucaciu (Cluj-Napoca) și Marius Bălan (Dej). Arbitru de rezervă: Vasile Buzea (București).

Avertismente: Marinescu (21), Pierce (66), Meza Colli (79) / Greu (45+1), Cărăruș (55), Lică (60).

Observator de arbitri: Cristina Babadac (Alexandria).

Delegat de joc: Mircea Bucur (Târgu-Mureș).

Jucătorul meciului: Muțiu.

Prezumția de la care a plecat Costel Enache în pregătirea meciurilor rămase de disputat în liga a doua, aceea conform căreia Petrolul va fi echipa care trebuie să desfacă apărările adverse – prezumție enunțată la conferința de presă de dinaintea începerii sezonului – s-a dovedit a fi corectă sâmbătă, în meciul contra Farului. Deși dominarea a fost cvasipermanentă, Petrolul nu a putut să străpungă fortăreața constănțenilor, rezultând un 0-0 care nu ajută prea mult niciuna dintre echipe.

Nu sunt prea multe de spus despre echipa Farului. Și-a apărat cu strășnicie glia din jurul careului și nevoile lor de punct(e). Valențe ofensive nu am văzut la constănțeni, în afară de șuturile trase de Stoica (min. 6) și cel moale tras de Greu (min. 22). Restul încercărilor lor, doar câteva, au fost prin minge lungă printre cei doi fundași petroliști, semn că Zicu a urmărit meciul trecut, cel cu Dunărea Călărași, și și-a făcut atent temele pentru ambele faze ale jocului. Una dintre aceste încercări, cea mai periculoasă (min. 25), a fost stopată de Avram, atent și în alte două situații asemănătoare, dar ivite accidental. După pauză i-am văzut pe constănțeni la poarta noastră abia la final (min. 90+4), și asta din cauza încăpățânării lui Manolache de a dribla insistent într-o zonă sensibilă, situație salvată de Olaru. Muțiu, portarul lor, a prins ce era de prins, în această categorie intrând și loviturile petroliste care l-au țintit mai mult pe el decât plasa porții sale. Acesta este singurul motiv pentru care este desemnat jucătorul meciului (vezi caseta tehnică). Și acesta este singurul care a meritat, oarecum, această evidențiere, pentru că toţi ceilalți, petroliști sau constănțeni, au fost cam la același nivel: ori monotoni (mai mult cazul constănțenilor), ori inconstanți, cu ceva realizări anulate de … nerealizări.

Dar echipa noastră? Global, calitatea jocului a fost sub cea demonstrată în meciul anterior, chiar dacă 80-85% din timpul de joc echipa condusă de Enache a stat în terenul advers. Ar mai fi fost bună un pic de inventivitate adusă și de altcineva în afară de Marinescu. După un prim mitan moale, cam nehotărât am putea spune, în ciuda dominării accentuate, Petrolul a mărit strocul imediat după pauză, însă forcingul nu a ținut la infinit. Nu se poate spune că petroliștii nu au vrut, că nu au insistat. Dar, cu Blănaru revenit la ineficiența de mai înainte, cu Hamza în pierdere de turație față de acum o săptămână, cu Deac nu la fel de inspirat ca în meciul trecut și – fie-mi permisă și iertată părerea – ținut un pic cam mult pe teren, cu un Roigé poate apăsat de tragedia din familia sa, dar și cu un Marinescu mult mai atent supravegheat și „ciocănit” la răstimpuri, apărarea adversă a fost dificil de străpuns. Cu toate acestea, ocazii au fost. Mai puține decât ne-am fi așteptat, și din cauza „aglomerației” din fața porții constănțene, dar au fost. Însă nu s-a găsit omul care să domine autoritar careul advers, care să înscrie chiar și din acea jumătate de ocazie pe care ar putea-o avea. Nu s-a găsit pentru că se pare că nu este, pentru moment. Sau, cel puțin, nu a fost în meciul de sâmbătă. Cum golul nu a venit, iritarea și-a făcut loc sprijinită și de arbitrajul alambicat – ca să-l numesc eufemistic – prestat de fratele mult mai cunoscutului Istvan. Și, pentru că veni vorba, dați-mi voie, vă rog, să mă întreb și eu, așa, de unul singur: „De ce, oare, întâlnim cam des arbitraje din acestea, alambicate?”

În raport cu partida contra Dunării, un plus am remarcat, totuși, la vigurosul și inimosul Meza Colli, care începe să „prindă” noul rol, și la Pierce, acesta din urmă făcând obiectul „radiografiei” noastre care va fi prezentată mâine. Bine, măcar, că apărarea a funcționat normal, adică fără gol primit. Olaru l-a suplinit bine pe suspendatul Bărboianu, chiar dacă a făcut două greșeli, dar a și salvat situația potențial periculoasă din final. Restul de petroliști prezenți pe teren s-au încadrat în media echipei.

Ocaziile de gol ale petroliştilor

Min. 10: cornerul bătut de Marinescu este reluat, cu capul, din careu, de Meza Colli. Răuță ar fi avut o poziție mai bună.

Min.13: Marinescu centrează din stânga, dar Panait respinge în corner din fața lui Deac.

Min. 30: Muțiu respinge în corner șutul trimis de Marinescu.

Min. 31: Blănaru ratează reluarea centrării lui Marinescu din cornerul rezultat.

Min. 39: Centrarea lui Țicu, din stânga, la bara îndepărtată, este reluată de Marinescu în exteriorul stâlpului lateral.

Min. 45+1: Blănaru, în lateral stânga, în careu, la 10 metri de poartă, șutează, dar este blocat.

Min. 46: Deac centrează din dreapta, Roigé preia, șutează, Muțiu respinge în față, central, iar Marinescu, surprins, nu poate „agăța” mingea pentru a o trimite în poartă.

Min. 47: Marinescu centrează din stânga după o combinație cu Roigé, iar Blănaru, liber la 8 metri, central, reia cu latul, aiurea, peste poartă.

Min. 53: Meza Colli și Olaru șutează succesiv în blocajul defensiv constănțean.

Min. 56: Muțiu reține șutul lui Roigé, jos, la colț.

Min. 57: Roigé șutează, peste poartă din afara careului.

Min. 62: Roigé centrează din stânga spre bara îndepărtată, dar Marinescu, singur, reia cu capul fără a nimeri poarta.

Min. 73: Hamza centrează din colțul stâng al careului spre bara opusă, iar Deac reia slab, cu capul. Muțiu prinde balonul.

Min. 75: Țicu centrează din stânga, pe jos, Muțiu se întinde și deviază cu vârful degetelor balonul, care îi păcălește pe toți petroliștii aflați în careu, salvându-și, astfel, poarta.

Min. 90+2: șuturile lui Hamza și Meza Colli sunt blocate de densa apărare constănțeană.

Final cu nervi şi îmbrânceli

Meciul nul contra Farului nu a fost deloc bine digerat pe arena ”Ilie Oană”, de la loje, unde a fost ceva tensiune, ”pe centru, până la tribune” – unde s-au detonat petarde și s-a aruncat cu ”ce s-a găsit” până la nivelul terenului, unde jucătorii s-au îmbrâncit pe tunel, la final, simțindu-se tensiunea acestui rezultat negativ. Arbitrul central Szabolcs Kovacs nu a fost nici el ocolit de reproșurile venite din partea băncii gazdelor, deși nu i se poate reproșa nimic clar.

La final, a fost scandal în toată regula, care a pornit de la gesturile făcute către publicul de la Tribuna I de către mijlocaşul farist Alexandru Stoica, chiar un fost jucător la Petrolul. Au urmat injurii şi îmbrânceli pe tunelul către vestiare, centralul Szabolcs Kovacs notând în raport ”ceva”.

”Am încercat să calmez spiritele pe cât posibil. E normal să existe frustrare la cei de la Petrolul, pentru că ei sunt cei care au pierdut în această partidă. Ar trebui să fim mult mai educaţi şi cu bun simţ, să înţeleagă toţi jucătorii că de la cei care conduc şi de la cei mai mari pleacă respectul şi bucuria de a juca fotbal”, a spus Ianis Zicu, antrenorul Farului, și el cu trecut de ”lup galben”.