În situația în care sportul la nivel mondial este blocat din cauza COVID-19, Federația Europeană de Handbal a realizat un nou program pentru disputarea competițiilor care ar trebui să se desfășoare în cursul acestui an. Printre acestea se numără și preliminariile Campionatului European feminin, la care Naționala României urma să joace, în cursul acestei săptămâni, „dubla” cu Polonia, returul fiind programat chiar la Ploiești, în Sala „Olimpia”.

Însă, conform planului actual al forului continental de handbal, nicio competiție nu se va putea disputa mai devreme de luna iunie. Astfel, meciurile din preliminariile Europenelor, care ar fi trebuit să se încheie la finalul lunii mai, s-ar putea disputa în prima săptămână a lunii iunie, cu mențiunea că nu se vor mai juca tur-retur, ci într-un sistem turneu, într-o arenă care va fi stabilită ulterior.

În preliminarii mai sunt de disputat patru etape, România urmând să joace, în Grupa 7, de două ori cu Polonia, după care, câte o dată, cu Ucraina, respectiv Insulele Feroe. După primele două etape, România ocupă locul al doilea în clasament, cu maximum de puncte obținute, prin victoriile cu Ucraina, pe teren propriu, scor 27-24, respectiv cu Insulele Feroe, în deplasare, scor 25-20. Polonia se află pe prima poziție, având tot patru puncte, însă cu un avantaj de +5 față de România la golaveraj.

De asemenea, de menționat că și turneele preolimpice au fost amânate pentru o dată care, deocamdată, nu a fost stabilită, în condițiile în care s-a luat decizia ca Jocurile Olimpice 2020 să se dispute anul viitor. Inițial, reprezentativa României ar fi trebuit să se reunească la Ploiești pentru disputarea turneului preolimpic, programat, înainte de izbucnirea pandemiei de COVID-19, între 20 și 22 martie, în Muntenegru.

Cu privire la Campionatele Mondiale de Tineret la handbal feminin, programate în luna iulie, la București, președintele Federației Internaționale de Handbal, Hassan Moustafa, a anunțat că s-ar putea modifica data de disputare, doar dacă situația o va impune. Echipa națională de tineret este pregătită de antrenorul ploieștean Dragoș Dobrescu, iar în lot sunt convocate și două jucătoare de la Activ Prahova Ploiești: Roxana Beșleagă și Irina Neacșu.

Revenind la nivel continental, planul Federației Europene pentru disputarea competițiilor începând din luna iunie este următorul:

– Turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, programat inițial pentru 9 și 10 mai 2020, va fi mutat în 5-6 septembrie 2020.

– Turneul Funal Four al Ligii Campionilor la handbal masculin, programat pentru 30 și 31 mai, va fi reprogramat în 22-23 august 2020.

– Săptămâna 1-7 iunie: Liga Campionilor, masculin (tur miercuri / joi; retur sâmbătă / duminică); calificări Euro 2020, feminin (etapele 3-6, de miercuri până duminică); Challenge Cup masculin, sferturi de finală (sunt calificate și echipele românești Potaissa Turda și CSM București).

– Săptămâna 15-21 iunie: Liga Campionilor, feminin (sferturi de finală: turul – miercuri / joi; returul sâmbătă / duminică); calificări Campionatul Mondial 2021, masculin (Naționala României, pentru care joacă și ploieșteanul Ionuț Iancu, are programat să joace cu Bosnia și Herțegovina, turul – miercuri / joi; returul sâmbătă / duminică).

– Săptămâna 22-28 iunie: Liga Campionilor masculin (sferturi de finală, tur / retur); Turneul Final Four Challenge Cup masculin.

– Săptămâna 29 iunie-5 iulie: Calificări Campionatul Mondial 2021, masculin, ultimul tur al play-offului (dacă se va califica, România va evolua în compania Ungariei, tur / retur).