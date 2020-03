V. Stoica

Salvamont Prahova se poate mândri cu prima unitate canină, echipa unită formată din salvator montan și un câine dresat special, cu ajutorul căreia se vor putea căuta persoanele surprinse sub zăpadă, în munții Prahovei.

Salvamontistul Sergiu Frusinoiu și Carp – cățelul din rasa Border Collie primit în dar anul trecut de la proprietara unei canise – au finalizat cursurile Stagiului Național de Formare a Unităților Canine Salvamont și au primit brevetul care certifică pregătirea lor în echipă, pentru descoperirea celor surprinși de avalanșe, pe culmile montane.

Anunțul a fost făcut chiar de Sergiu Frusinoiu, “partea umană” a unității canine, care a vorbit și în numele lui Carp: “Eu și Carp am devenit unitate canină de salvare din avalanșă în cadrul Salvamont Prahova, în urma promovării examenului de brevetare din cadrul Stagiului Național de Formare a Unităților Canine Salvamont. Treaba noastră abia acum începe, prin asigurarea posibilelor intervenții în caz de avalanșă cu victime și prin antrenamentele constante pentru perfecționare și pregătire a examenului de reconfirmare a brevetului pe care îl vom susține anual.

Mulțumesc lui Daniel Banu pentru că ne-a oferit credit și susținere în drumul nostru spre această reușită. Mulțumim lui Ion Sănduloiu care ne-a sprijinit la orice oră din punct de vedere didactic și nu numai.

Nu în ultimul rând, îi mulțumesc Florinei Plesco pentru că mi-a dăruit acest suflet minunat care este Carp și pentru că m-a sprijinit cu informații la orice oră. Apropo, Florina are cea mai făină canisă de Border Collie de la noi, New Gold Box, dar și cei mai frumoși căței. La Câini de avalanșă Salvamont România am găsit o gașcă frumoasă, care m-a primit ca pe un frate. Fotografia a fost surprinsă de Pascu Dumitru fix la finalul examenului, feţele noastre cu siguranță exprimă bucuria și emoția promovării”.