Se cere ca „agricultura să fie considerată prioritate strategică pentru asigurarea hranei”

Plafonarea preţurilor, stoparea exporturilor şi evaluarea tuturor stocurilor de produse agroalimentare sunt principalele măsuri care ar trebui luate în această perioadă de criză generată de pandemia de coronavirus, afirmă Valeriu Tabără, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS) „Gheorghe Ionescu-Şiseşti.

„Mă aliniez celor care pun problema plafonării preţurilor la produsele agroalimentare, susţin fără rezerve această măsură, pentru a evita o creştere a preţurilor în această perioadă de criză. Problema produselor agroalimentare trebuie să fie egală sau cel puţin pe locul doi după problemele din sănătate. Dacă avem numai două zile de criză de un anumit produs, de pâine sau de orice altceva, niciuna din celelalte măsuri nu va mai fi valabilă. Alimentaţia trebuie să fie un element strategic la acest moment, foarte bine monitorizat şi foarte bine dirijat”, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele ASAS.

De asemenea, Tabără susţine că la această dată ar trebui evaluate toate stocurile de alimente din punct de vedere cantitativ şi calitativ, inclusiv ceea ce există la Rezervele Statului.

„La carne, de exemplu, trebuie să avem inclusiv evaluarea stocurilor de carne în viu, iar la lapte şi potenţialul de produse lactate. Din păcate, când o ţară devine dependentă de importuri, întotdeauna are o mare nesiguranţă. Noi am greşit enorm de-a lungul anilor, cu mici excepţii, şi iată că am ajuns dependenţi de multe produse alimentare. Este inadmisibil să nu fim în stare să producem cartofi!”, a susţinut preşedintele ASAS.

În opinia sa, România ar trebui să sisteze exporturile de produse agroalimentare pentru o anumită perioadă de timp, în vederea asigurării securităţii alimentare.

„Exporturile de produse agroalimentare trebuie sistate pentru o anumită perioadă de timp, inclusiv de cereale. Nu ne opreşte nimeni, nici Uniunea Europeană, nu întrebăm pe nimeni. Polonezii şi-au construit în timp, dincolo de ceea ce înseamnă reguli ale Uniunii Europene, un sistem de securitate naţională bazat pe argumente clare”, a explicat profesorul Valeriu Tabără.

Şeful ASAS a avertizat că anul agricol 2020 nu va fi unul uşor, pentru că începe cu un deficit de umiditate în aproape toată ţara, dar şi cu şocuri termice, care au afectat culturile de câmp şi pe cele pomicole.

Nu în ultimul rând, preşedintele ASAS afirmă că în această perioadă ar trebui create facilităţi pentru toţi cei care produc şi realizează produse agroalimentare.

Asociaţia Clubul Fermierilor Români a anunţat joi că se alătură organizaţiilor care solicită sprijin pentru mediul de afaceri în această perioadă şi propune, în mod special, o serie de măsuri concrete pentru susţinerea agriculturii şi limitarea impactului negativ pentru fermierii români, generat de pandemia de coronavirus.

„În acest moment, prioritară este sprijinirea sistemului medical în salvarea vieţilor omeneşti. În acelaşi timp, agricultura trebuie considerată o prioritate strategică pentru asigurarea hranei şi trebuie luate măsurile necesare pentru protejarea celor care lucrează în ferme, asigurarea aprovizionării în ferme etc. pentru garantarea securităţii şi siguranţei alimentare a cetăţenilor României. Acest lucru trebuie reflectat în consecinţă în toate comunicările Guvernului privind domeniile declarate strategice: sănătate, siguranţă publică, siguranţă alimentară şi agricultură”, spun reprezentanţii de la Clubul Fermierilor Români, într-un document transmis joi AGERPRES.

Organizaţia care reuneşte fermieri performanţi în agricultură solicită Ministerului Agriculturii constituirea unei celule de criză la nivelul MADR, care să gestioneze relaţia cu fermierii, asociaţiile fermierilor din agricultură, companiile din agribusiness prin consultări permanente cu cei menţionaţi, informări şi recomandări pentru fermieri şi partenerii acestora, dar şi efectuarea rapidă de către APIA a plăţilor restante către toţi fermierii.

„Această celulă de criză să poată fi contactată cu regularitate şi rapiditate de la distanţă, inclusiv prin înfiinţarea unui număr de telefon verde, de către principalele asociaţii de producători şi CDR, pentru a câştiga timp şi a reduce riscurile de sănătate”, se precizează în document.