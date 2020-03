„Paraditorii” de la DNA Ploiești vor ajunge în faţa judecătorilor, sub acuzaţia de represiune nedreaptă și cercetare abuzivă

Violeta Stoica

Judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, ieri dimineață, începerea judecății în procesul penal al “paraditorilor” de la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești.

Deși au termen trei zile de la comunicare să conteste decizia luată ieri, Lucian Onea și Mircea “Portocală” Negulescu au cea mai mare șansă de a se trezi în boxa acuzaților, acolo unde au trimis, de-a lungul anilor, multe persoane devenite inculpați, dar care au fost achitate chiar și definitiv de instanțele de judecată.

Potrivit dispoziției judecătorului de cameră preliminară de la Instanța Supremă, s-a constatat legalitatea sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție cu rechizitoriul nr. 21/P/2018 din data de 12 iulie 2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, privind pe inculpații Onea Lucian Gabriel și Negulescu Mircea, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Ceea ce înseamnă că la dosar există indicii foarte clare în ceea ce privește infracțiunile de care sunt acuzați Onea și Negulescu.

La opt luni de la trimiterea în judecată a celor mai cunoscuți “paraditori” ai „unității de elită” din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, cresc șansele ca foștii procurori anticorupție Onea și Negulescu să ajungă în boxa acuzaților.

Pentru că procedura actuală este ca, înainte de începerea unui proces, un judecător de cameră preliminară să studieze dosarul pentru a decide legalitatea întocmirii rechizitoriului și a sesizării instanței de judecată, a fost nevoie de această perioadă de timp pentru a se dispune demararea judecății și, implicit, programarea primului termen în dosar.

Înalta Curte de Casație și Justiție a înregistrat, în luna iulie 2019, dosarul penal în care fostul procuror Mircea Negulescu – zis Portocală, în prezent exclus din magistratură – și ex-procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție Ploiești, Lucian Gabriel Onea, în prezent suspendat din magistratură, au fost trimiși în judecată pentru represiune nedreaptă, inducerea în eroare a organelor judiciare, instigare la fals în înscrisuri.

După patru ani de la primele plângeri făcute împotriva celor doi foști procurori ai “unității de elită” de la Ploiești, în care persoane care au fost cercetate au arătat modul în care se făcea urmărirea penală la DNA Ploiești, Onea și Negulescu vor ajunge acum, ei înșiși, în boxa acuzaților. Partea vătămată în acest dosar penal este fostul deputat de Prahova Sebastian Ghiță, împotriva căruia se întocmise un dosar pe seama unor documente care s-au dovedit a fi fost false.

Opt luni în cameră preliminară

Biroul de presă al Parchetului General anunța, în iulie 2019, că procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Onea Lucian Gabriel, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată și Negulescu Mircea, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, complicitate la represiune nedreaptă, instigare în formă continuată la comiterea fără vinovăţie sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriul întocmit împotriva celor doi, s-au reținut fapte săvârșite în anul 2015. Potrivit informațiilor date publicității oficial de către Parchetul General, “inculpatul Onea Lucian Gabriel, în calitate de procuror la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, în instrumentarea a două dosare penale, în calitate de procuror de caz, împreună cu inculpatul Negulescu Mircea, în calitate de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în cursul lunii mai 2015, l-au determinat pe un martor denunțător să plăsmuiască un denunț în numele unei persoanei imaginare, să întocmească în fals, în format electronic, tabele care conțin numele unor persoane – locuitori ai Republicii Moldova, care ar fi avut cetățenie română în anul 2014, cu scopul de a dovedi infracțiunea de coruperea alegătorilor pretins săvârșită de persoana împotriva căreia s-a formulat denunțul. De asemenea, în calitățile menționate anterior, inculpatul Onea Lucian Gabriel, cu ajutorul inculpatului Negulescu Mircea, la data respectivă procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunea de coruperea alegătorilor față de o persoană despre care știa că nu este vinovată. Totodată, inculpatul Onea Lucian Gabriel, cu sprijinul inculpatului Negulescu Mircea, în cursul lunii mai 2015, în soluționarea celor două dosare penale, a ticluit probe nereale prin exercitarea de constrângeri asupra martorului denunțător.

În rechizitoriu se mai reține că inculpatul Onea Lucian Gabriel, în calitate de procuror la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, în mod repetat, împreună cu inculpatul Negulescu Mircea, în calitate de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în perioada aprilie – mai 2015, l-au determinat pe martorul denunțător să contrafacă, prin exercitarea de constrângeri, un denunț și mai multe tabele în format electronic conținând nume de persoane din Republica Moldova care ar aparține unor cetățeni români imaginari”.

Onea se judecă atât cu Baroul Prahova, cât şi cu CSM şi cu DNA

Lucian Gabriel Onea a figurat ca avocat în tabloul avocaților Baroului Prahova, până în septembrie 1999, când a devenit procuror și a fost trecut în lista avocaților incompatibili, tocmai prin prisma noii sale profesii. După ce a fost suspendat din magistratură, acesta a încercat să reintre în rândul avocaților Baroului Prahova cu drepturi depline, însă solicitarea i-a fost respinsă.

Astfel că Lucian Onea a dat în judecată Uniunea Națională a Barourilor din România și Baroul Prahova, împotriva cărora a depus plângere la Curtea de Apel București, pentru anularea deciziei prin care i s-a refuzat reîntoarcerea în rândul avocaților.

În octombrie 2019, Curtea de Apel București a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal, invocată de Baroul Prahova, declinându-se competența în favoarea Curții de Apel Ploiești – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.

Cauza ajunsă la Ploiești s-a blocat, pentru că soluționarea cauzei a fost din nou declinată în favoarea Curții de Apel București, ceea ce a condus la apariția unui conflict negativ de competență.

Cauza se află acum pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, care urmează să se pronunțe în vederea soluționării conflictului negativ de competență.

În lunile martie și aprilie, însă, Lucian Onea mai are o seamă de procese pe rolul instanțelor din București, în care are fie calitatea de reclamant sau contestator, fie de pârât.

În acest din urmă caz, fostul procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, Liviu Mihail Tudose, i-a dat în judecată, pe civil, pe Laura Codruța Kovesi, Lucian Onea și Cerasela Răileanu, alături de Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală, obiectul dosarului fiind acțiune în răspundere delictuală.