Violeta Stoica

Un student al Universității “Petrol-Gaze” a fost internat ieri la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență, după ce s-a prezentat la cabinetul medical al UPG cu simptome asemănătoare celor de coronavirus.

Studentul se întorsese din Lombardia, una dintre zonele considerate “roșii” de pe teritoriul Italiei, în noaptea de duminică spre luni.

Ieri, tânărul s-a prezentat la cabinetul medical al UPG cu durere în gât și cu febră, fiind solicitată ulterior prezența unui echipaj specializat pentru preluarea acestuia și transportarea suspectului la Secția de Boli Infecțioase, cunoscută în trecut drept “Spitalul Movila”.

Vestea bună, dacă se poate vorbi despre așa ceva, este că studentul nu a fost ieri la cursuri și stătea singur în camera de cămin. La unitatea medicală la care a fost transportat acesta, a fost izolat și i s-au prelevat probe pentru a fi transmise către Institutul Matei Balș din Capitală.

Aceasta este a treia suspiciune de infectare cu coronavirus din județul Prahova. Primele două cazuri – un bărbat din Bărcănești și o elevă din Câmpina – s-au dovedit a fi alarme false, testele efectuate având rezultate negative.

Ieri, la închiderea ediției, nu se cunoșteau detalii în legătură cu traseul pe care l-a parcurs studentul suspect de coronavirus transportat la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Ancheta epidemiologică va trebui să stabilească traseul acestui suspect de coronavirus după întoarcerea din Italia, zona Lombardia. De principiu, la intrarea în țară, toate persoanele completează un chestionar și există două variante. Prima este a celor care intră în România venind din zonele roșii, cum este și nordul Italiei, și care intră în carantină în centrele special amenajate la graniță. Pe de altă parte, persoanele care revin în țară după ce au fost în zonele galbene merg în izolare la domiciliu. În acest al doilea caz, Direcția de Sănătate Publică Prahova primește situația persoanelor trimise în izolare la domiciliu de la frontieră, listă care ajunge la medicii de familie și la primăriile din localitățile de domiciliu, acolo unde rămân sub monitorizare. Cei aflați în izolare la domiciliu sunt obligați să anunțe imediat medicul dacă li se agravează starea de sănătate.

Având în vedere aceste precizări, rămâne de văzut ce s-a întâmplat cu studentul de la UPG și de ce nu a fost în izolare la domiciliu sau, mai mult decât atât, în carantină la revenirea în țară din Italia, dintr-o zonă roșie, cum este Lombardia.

Toate olimpiadele şcolare judeţene programate în Prahova vor fi reprogramate

Ca o măsură de prevenire a îmbolnăvirii, ministrul Educației și Cercetării a hotărât ieri suspendarea desfășurării tuturor olimpiadelor școlare județene și regionale, precum și a competițiilor sportive, până la o dată care va fi comunicată ulterior.

În județul Prahova, în luna martie ar fi trebuit să se desfășoare mai multe olimpiade școlare județene.

Astfel, va fi reprogramată faza județeană a olimpiadei de matematică, programată pentru 14 martie la Colegiul ”Spiru Haret” Ploiești (pentru clasele VII-XII) și la Școala Gimnazială ”Sf. Vineri” Ploiești (clasele V-VI). Tot pe 14 martie, olimpiada județeană de Geografie pentru clasele VIII-XII era programată la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești. Sâmbătă, 14 martie, și olimpiada de Religie, faza județeană, ar fi trebuit să aibă loc la Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din Ploiești.

Pe 21 martie, ar fi trebuit să aibă loc etapa județeană a olimpiadei de Limba și Literatura Română (cls. V-VIII), la Colegiul Național ”I.L. Caragiale” Ploiești, tot la aceeași dată ar fi trebuit să se desfășoare etapa județeană a olimpiadei de Limba și Literatura Română (cls. IX-XII) – la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești.

Pe 21 martie mai era programată și olimpiada de Tehnologia Informației, la Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Colegiul Național ”I.L. Caragiale”, Colegiul Național ”Nichita Stănescu”, Colegiul ”Spiru Haret” Ploiești. Pe de altă parte, pe 28 martie, ar fi trebuit să se desfășoare olimpiada de Informatică Aplicată ”AcadNet”, la Colegiul Național ”Nichita Stănescu” Ploiești și olimpiada de Inovare și Creativitate Digitală ”InfoEducație”, la Colegiul ”Spiru Haret” Ploiești.

Decizii de maxim interes, într-o şedinţă a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă

Ieri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc ședința Grupului de suport tehnico-știintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, în completarea măsurilor dispuse prin hotărârile anterioare ale Grupului, raportat la evoluția răspândirii infecțiilor cu

COVID 19 pe teritoriul României.

Printre recomandări au fost închiderea unităților școlare publice din învățământul preșcolar (grădinițe), primar, gimnazial, liceal, postliceal și profesional, începând de astăzi, 10 martie, și până la data de 21 aprilie 2020. Este de remarcat și recomandarea fermă către copii și părinții acestora de a petrece cât mai mult timp la domiciliu, evitând spațiile publice aglomerate.

Și unitățile de învățământ superioare publice și private au primit recomandarea de a organiza cursurile la distanță, atunci când este posibil.

O altă recomandare a fost instituirea obligației pentru unitățile de alimentație publică (ex. hyper-market, super market, market, magazine de cartier etc.) de a lua măsuri pentru dezinfecția frecventă a suprafețelor expuse (ex. cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de la uși, butoane de la lifturi etc.), în special în zona caselor de marcat, precum și instituirea de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane în spațiile comerciale.

Aceste decizii au fost luate în discuție în cadrul ședinței Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. În cadrul acestei reuniuni, s-a adoptat, printre altele, măsura închiderii unităților de învățământ preuniversitar din întreaga țară pentru perioada 11-22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire.

La Ploieşti se suspendă activităţile culturale şi sportive cu public

Toate instituțiile culturale și sportive aflate în subordinea Primăriei Ploiești vor suspenda activitatățile cu public. Potrivit unei hotărâri luate ieri de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Ploiești, condus de primarul Adrian Dobre, s-a decis suspendarea activităților culturale și sportive cu public ale Teatrului Toma Caragiu, Filarmonicii Paul Constantinescu, Casei de Cultură a Sindicatelor și CSM Ploiești, în acest ultim caz fiind vorba despre Stadionul Ilie Oană, Hipodrom, sălile de sport și bazinul de înot Vega. Deocamdată, suspendarea care vizează activitățile publice și private este valabilă pentru perioada 10 martie – 31 martie 2020.