Fost jucător la Petrolul și Astra, printre altele, Nicolae „Nae” Constantin (46 de ani)- cel care antrenează acum echipa din Liga a 3-a, ACSO Filiași- a avut mari emoții, timp de două săptămâni, acesta fiind nevoit să stea în autoizolare, la domiciliu, din cauza unui eveniment neplăcut, neprevăzut.

Nae a mers la o clinică de recuperare din București, alături de fiica sa, handbalistă la CSM Ploiești, care efectuează un tratament post-operatoriu, după o intervenție chirurgicală la genunchi, după ultima vizită acolo fiind anunțat telefonic că trebuie să intre în autoizolare pentru că unul dintre doctori are probleme cu virusul COVID 19, intrând în contact cu un bolnav, apoi, cu alți pacienți ai clinicii, inclusiv Nae Constantin și fata sa – Daria.

Nae Constantin și familia sa au intrat imediat în autoizolare, așteptând să treacă cele două săptămâni recomandate, pentru a vedea dacă apar alte probleme, finalul fiind unul fericit, în sensul că nimeni din familia antrenorului prahovean nu a prezentat semne ale îmbolnăvirii, stresul fiind însă unul considerabil, mai ales în contextul actual.

Nume mari din fotbal nu au fost ”iertate” de coronavirus

Dacă în România încă nu sunt nume din sport depistate pozitiv cu COVID-19, în alte țări situația este mult mai gravă, fotbaliști și oficiali importanți fiind bolnavi cu coronavirus. Printre aceștia, în Italia, 3 jucători de la Juventus (Daniele Rugani, Blaise Matuidi, Paulo Dybala – foto), 7 de la Sampdoria (Fabio Depaoli, Bartosz Bereszynski, Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal , Morten Thorsby, Antonio La Gumina, Jakub Jankto), 3 de la Fiorentina (Dušan Vlahovici, Germán Pezzella, Patrick Cutrone, Hellas Verona are un infectat – Mattia Zaccagni, la AC Milan sunt bolnavi Daniel Maldini și tatăl său – Paolo Maldini, director tehnic al echipei. În Spania, Valencia ete cel mai afectat club, Eliaquim Mangalà, Ezequiel Garay, José Gayà , Francisco Camarasa, secundul Juan Aliaga , dar și medicul și alte persoane din staff sunt bolnavi – sursa îmbolnîvirilor fiind, se spune, meciul din Liga Campionilor, de la Milano, cu Atalanta. De amintit că, după meciul retur, arbitrat de Ovidiu Hațegan alături de alți colegi români, cavalerii fluierului de la noi au fost obligați să stea în autoizolare! Tot în Spania, Espanyol are printre bolnavi pe Leandro Cabrera și chinezul Wu Lei, la Alaves sunt 7 cazuri, iar lista este mult mai lungă. Din cauza coronavirusului, clubul Real Madrid a fost în doliu, Lorenzo Sanz, fost președinte, decedând, un alt fost președinte al madrilenilor – Fernando Martín- fiind acum bolnav.

În Anglia, managerul lui Arsenal – Mikel Arteta- este bolnav, la fel ca și jucătorul lui Chelsea – Callum Hudson-Odoi, cea mai grea situație fiind la clubul Portsmouth (D3, care are pe lista îmbolnăvirilor 4 jucători – James Bolton , Andy Cannon, Sean Ragget, Haji Mnoga).

În Germania sunt cazuri confirmate la cluburile Paderborn, Eintracht , Hertha și Hannover 96, iar în Franța la Troyes.

În China, care a fost ”locul de naștere al virusului”, fosta vedetă a clubului englez Manchester United – acum la Shandong Luneng- este confirmat cu COVID 19.

Alte nume importante afectate de acest virus din fotbal sunt antrenorul lui Galatasaray -Fatih Terim, dar și Berat Albayrak, vicepreşedinte al echipei turce, Dominique Blanc, președintele federației elvețiene, Slaviša Kokeza și Marko Pantelici, președintele , respective „vicele” federației din Serbia, în Grecia, președintele lui Olympiakos – Evangelos Marinakis, în Bulgaria este infectat cu coronavirus președintele lui Ludogoreț (Kiril Domușciev), președintele Federației de Fotbal din Japonia Kozo Tashima, respectiv Enrique Bonilla, președintele Ligii din Mexic sunt, toți, pe lista îmbolnăvirilor cu coronavirus.