Şomajul tehnic nu va fi plătit de angajatori, ci Executivul va pune la dispoziţie fonduri din care se vor face plăţile către angajaţi, a precizat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, în cadrul unor declaraţii de presă, preluate de Agerpres.”Nu plătesc angajatorii, respectiv nu avansează celelalte categorii aflate în alte forme contractuale niciun ban angajaţilor sau colaboratorilor de la dânşii. Guvernul va plăti cu fonduri din care se vor face plăţile către angajaţi. (…) Niciun angajator nu va plăti de la el urmând să i se ramburseze fondurile, ci statul acoperă aceste cheltuieli din care angajatorul va plăti mai departe angajaţii, respectiv cluburile sportive vor plăti sportivii contractaţi prin contracte de activităţi sportive, iar cei care lucrează în alte forme de muncă vor primi banii direct de la stat”, a subliniat Violeta Alexandru, adăugând că angajatorii care au posibilitatea să suplimenteze sumele acoperite de stat o pot face. Potrivit acesteia, cei care vor depune începând de miercuri solicitări la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă vor primi fondurile în maximum 15 zile.”Nu avem intenţia să prelungim activitatea AJOFM până în ultima zi din această perioadă, de aceea aşteptăm începând de mâine solicitările pentru a le putea procesa în regim de urgenţă. Termenul prevăzut în noua ordonanţă a fost scurtat faţă de prima propunere pe care am făcut-o, dar nu înseamnă că îl vom acoperi la maximum, ci că vom procesa solicitările pe măsură ce acestea sunt depuse. De îndată ce angajatorul, cel care are angajaţi cu contracte individuale de muncă, primeşte fondurile guvernamentale, şi anume 75% din câştigul salarial al persoanelor, până la maximum 75% din câştigul salarial mediu brut, va face plata către angajat în termen de 3 zile”, a explicat ministrul.În cazul celor care lucrează în alte forme contractuale şi care se vor adresa agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, aceştia vor depune, de asemenea, cererea şi declaraţia pe proprie răspundere începând de miercuri, iar acestea se vor procesa în regim de urgenţă, termenul prevăzut în ordonanţă fiind de 10 zile.”Dar nu vom aştepta până în ultimul moment, aşa încât vă încurajăm să pregătiţi documentele şi să le depuneţi la cele două entităţi menţionate”, a punctat Violeta Alexandru, reiterând că toate documentele se depun online.Ministrul Muncii a precizat că în această perioadă nu se vor face controale, dar a atras atenţia că, în cazul în care informaţiile din declaraţia pe propria răspundere sunt prezentate eronat, acest lucru înseamnă fals în declaraţii.”Am vorbit de încredere, în sensul în care consider că statul trebuie să fie foarte aproape şi rapid alături de cei care trec prin momente delicate, atât angajaţi, cât şi angajatori. Nu înseamnă însă că nu vă solicităm responsabilitate, în condiţiile în care vorbim despre bani publici. Declaraţia pe proprie răspundere înseamnă o semnătură pentru veridicitatea informaţiilor prezentate, sub precizarea că, în măsura în care acestea sunt prezentate eronat, înseamnă fals în declaraţii, sancţionat de legislaţia în vigoare. (…) Nu se fac controale, avem încredere în cei care depun aceste solicitări, dar, ulterior traversării acestei perioade, inclusiv datorită faptului că ne propunem să ne recuperăm ca stat o parte din sume prin Comisia Europeană, vor fi făcute verificări prin sondaj”, a mai spus Violeta Alexandru.Aceasta a făcut un apel către angajatori să evite situaţia încheierii brutale a contractului de muncă cu angajaţii lor, cu atât mai mult cu cât există acum această posibilitate de a-şi acoperi „perioada delicată” prin care trec din fondurile guvernamentale.”Nu este uşor nici pentru dânşii, dar nu este uşor nici pentru angajaţii care primesc un simplu mesaj că de mâine nu mai au loc de muncă, respectiv nu mai au nicio formă de venit. Vă rog să avem înţelegere şi unii şi ceilalţi pentru a depăşi solidar această perioadă delicată. Puteţi depune la începutul lunii aprilie prima solicitare pentru perioada 16-31 martie, iar a doua solicitare va fi la începutul lunii mai, după ce închideţi luna aprilie, pentru perioada 1-16 aprilie. Atenţia mea se îndreaptă în această perioadă şi către categoriile vulnerabile şi foarte vulnerabile”, a menţionat şeful de la Muncă.Ordonanţa de urgenţă privind şomajul tehnic a fost publicată luni seara în Monitorul Oficial.