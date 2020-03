Luiza Rădulescu Pintilie

În ultimele câteva zile , dinspre lumea medicală românească implicată în prima linie a luptei contra coronavirusului şi spre care sunt îndreptaţi, cu speranţa salvării, toţi ochii, se conturează cel puţin două atitudini: cea dintâi- din fericire a celor mai mulţi membri ai corpului medical- o atitudine de mobilizare, de căutare a soluţiilor de autoprotecţie pentru a-şi păstra deplină capacitatea profesională de diagnosticare, de tratare şi de empatie cu bolnavii; cea de-a doua- atitudinea celor care au ales să renunţe la luptă chiar înainte de a fi început-o! Şi dacă pe cei din a doua categorie nu-i judecăm- să nu uităm, totuşi, că şi medicii sunt oameni, deşi şi-au ales această profesie şi, sub jurământ, s-au angajat s-o slujească!- pe cei din prima categorie credem însă că e de datoria noastră să-i susţinem, mai ales că lupta lor este în numele nostru, al tuturor. De altfel, credem că nu e momentul acum al căutării vinovăţiilor- în oricare tabără s-ar afla acestea, ci mai ales al puterii exemplului bun, care poate schimba lucrurile în bine, fiindcă aşa cum am mai scris e un bine care se măsoară, până la urmă, în vieţi !Am scris, cu puţine zile în urmă, despre lăudabila iniţiativă a doi cunoscuţi medici ploieşteni- Marian Albu şi Carmen Ionică, şefi ai secţiilor de Cardiologie şi Chirurgie II din cea mai mare unitate spitalicească a judeţului- Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, aceea a unei campanii de strângere de fonduri – derulată prin Asociaţia Cardio Team- din care să fie achiziţionate materiale de protecţie pentru personalul medical şi aparatură de primă linie. Şi ne bucură să putem consemna, preluând chiar din mesajul de mulţumire al medicului primar Marian Albu, că s-a făcut încă din prima zi a campaniei un prim pas important .:” Am început această campanie la iniţiativa unor colegi medici, în frunte cu dr. Carmen Ionică pentru că ne simțim neprotejați de autorități.”Atât s-a putut până acum.” spun ei . Este în puterea noastră să facem mai mult. Mulțumesc firmelor și persoanelor care într-o singură zi de campanie au permis strângerea a aproape de 50000 ron. Au fost deja comandate 500 măști speciale ffp2 , 100 combinezoane și 2 aparate pentru ventilație invaziva”. Aşa cum ne bucură să consemnăm că, în acest front comun al solidarităţii, medicii alătură şi propriul lor exemplu :” Suntem colegi (medici, asistente) care ne-am donat sporurile salariale din această perioadă pentru că esențial este să ne protejăm ca să putem să susținem această bătălie și apoi să revenim la normal.” Dar există încă o parte pe care o considerăm şi mai importantă a mesajului lansat de medicul Marian Albu :” Dragi prahoveni, fiecare generație are încercările ei. Răul îmbracă diferite forme: molime, război, foamete…Războiul nostru poartă numele pandemia SARS-CoV-2.Oamenii mor în număr mai mare sau mai mic în functie și de atitudinea noastră. În acest război special inamicul nu se vede încă (testări reduse) și noi nu suntem destul de protejați (echipamente de protecţie drămuite). În prima linie vom ajunge toți medicii, asistentele și infirmierele. Oameni buni, ne puteți fi alături stând acasă și ajutând campania noastră de strângere de fonduri pentru a ne pregăti pentru ce este mai rău.” Noi mai adăugăm doar că, în numele aceleiaşi forţe a exemplului bun în care credem, vom reveni asupra acestei campanii- o campanie a solidarităţii, a unui eroism care trebuie să funcţioneze şi pe frontul medicilor, dar şi pe cel al acelora care îi pot susţine. Iar în loc de orice altă concluzie o adăugăm pe cea prin care chiar medicul Marian Albu îşi încheie mesajul către prahoveni :” Noi vom rămâne cât mai normali dacă ne păstrăm credința în Dumnezeu și vă simțim aproape.S ă ne vedem sănătoși și binecuvântați!”