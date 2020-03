N. Dumitrescu

Date fiind măsurile luate la nivel naţional în vederea reducerii cazurilor de îmbolnăvire cu noul virus, şi reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale din Prahova adoptă, de la o zi la alta, în cadrul Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, hotărâri care au ca principal scop protejarea populaţiei. Astfel, la Ploieşti s-a luat decizia ca, începând cu data de 23 martie, să se reducă programul de transport public de călători în municipiul Ploieşti şi activitatea SC Transport Călători Express SA Ploieşti cu minimum 25%, pe întreaga perioadă a instituirii stării de urgenţă. De asemenea, s-a decis şi închiderea locurilor de joacă din Ploieşti, aflate în administrarea SGU, precum şi a celor din Parcul Memorial „Constantin Stere” şi din Parcul Municipal Ploieşti Vest, pe întreaga perioadă a instituirii stării de urgenţă. Nu în ultimul rând, ieri s-a aprobat şi închiderea accesului în toate parcurile din municipiul Ploieşti, inclusiv în Parcul Memorial „Constantin Stere”, decizia fiind valabilă pe perioada instituirii stării de urgenţă. În ceea ce privește activitatea Societății de Gospodărire Urbană Ploiești, s-a decis, tot prin hotărâre, reducerea activităţii şi desfăşurarea acesteia cu personal redus, începând cu data de 23 martie, pe întreaga perioadă a instituirii stării de urgenţă.

Legat de transportul călătorilor, municipalitatea câmpineană a anunţat că, în urmă cu două zile, a fost realizat un control pentru a se vedea dacă este respectată obligativitatea furnizorilor publici şi privaţi de transport de persoane de a efectua dezinfectarea frecventă la finalizarea traseului. În acest context, celor verificaţi le-a fost solicitat să gestioneze numărul de curse corespunzatoare pentru fiecare traseu şi să asigure efectuarea a câte două curse pentru intervalele orare: 06- 08 şi 16- 18, în funcţie de specificul fiecărui traseu şi al numărului de călători deserviţi şi, nu în ultimul rând, la fiecare dintre cursele specificate mai sus să folosească un număr de maşini corespunzător cerinţelor populaţiei, simultan, pentru a evita contaminarea călătorilor.

Şi conducerea S.C. Hale şi Pieţe a anunţat că a luat o serie de măsuri suplimentare de curăţenie şi dezinfecţie atât în incinta Halelor Centrale, cât şi în pieţele agroalimentare din Ploieşti. Astfel, s-a decis asigurarea accesului controlat în incinta spaţiilor comerciale din Hale, în conformitate cu recomandările Grupului pentru Situaţii de Urgenţă, fiind separat şi tranzitul persoanelor între sectoarele comerciale, respectiv între hala intermediară /mare şi cea de peşte, accesul în aceste zone făcându-se separat şi controlat. Imobilul Halelor Centrale a fost dotat cu dozatoare umplute cu soluţii pentru dezinfectare a mâinilor, la intrări au fost amplasate covoraşe impregnate cu soluţie de cloramină, zilnic făcându-se dezinfecţia pavimentelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de clor. De asemenea, şi la Câmpina, întrucât activitatea Pieţei Centrale este asimilată activităţii de supermarket, unitate de alimentaţie publică, în vederea asigurării desfăşurării optime a activităţii, cu respectarea normelor de igienă şi disciplină sanitară, au fost luate următoarele măsuri: accesul/ ieşirea în/ din Piaţa Centrală se vor face doar prin două locuri, prin intrarea/ieşirea principală (dinspre Parcarea Centrală) şi pe una dintre uşile de pe partea estică, aflate în strada I.L.Caragiale; pentru evitarea aglomerării, în momentul în care în Piaţa Centrală vor fi mai mult de 50 de persoane, accesul în incintă se va face în grupuri de câte trei persoane, sarcina trierii revenind administraţiei Serviciului Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare. O altă regulă ce a fost impusă a fost aceea ca atât agenţii economici din piaţă, cât şi reprezentanţii PFA şi producătorii să poarte mănuşi şi măşti de protecţie, dar, totodată, să folosească şi produse biocide pentru dezinfectarea frecventă a spaţiului în care îşi desfăşoară activităţile (tarabe, tejghele, cântare etc.). Totodată, Administraţia Pieţei Centrale din Câmpina are obligaţia să dezinfecteze întreaga incintă o dată la 14 zile, cu substanţe biocide, şi zilnic să spele cu o anumită frecvenţă pardoselile, cu substanţe pe bază de clor şi să şteargă frecvent mânerele, clanţele, balustradele, întrerupătoarele, butoanele de la automatele de cafea şi lapte etc.

Dezinfecţia este obligatorie şi la bloc!

Pe de altă parte, Primaria Câmpina a ţinut să facă face apel şi către cei care locuiesc la bloc, ca să ia măsurile necesare pentru prevenirea apariţiei şi extinderii unor situaţii medicale generate de epidemia de coronavirus, conform normelor legale. Astfel, asociaţiile de proprietari au obligaţia să întreţină spaţiile comune igienizate în mod corespunzator, respectiv să se spele de două ori pe săptămână cu apă şi clor activ pardoselile, să fie realizată igienizarea frecventă cu biocide a balustradelor, a uşilor, a clanţeor, a butoanelor de lift, a interfoanelor.