Impactul foametei s-a redus în ultimii 20 de ani, de la 8,3%, la sub 5% din populaţia ţării, dar ar mai fi nevoie de încă trei decenii pentru eradicarea fenomenului în România, dacă se menţine viteza actuală de reducere a foametei, potrivit unei analize realizată de organizaţia neguvernamentală INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, preluată de Agerpres.

„Cu o suprafaţă agricolă de 13 milioane de hectare ale României, suntem în primul grup de 17 naţiuni cu rate reduse ale foametei (<5%), dintr-un total de 117 ţări analizate în raportul „Global Hunger Index”, publicat de Concern Worldwide şi Welthungerhilfe, care nu ia în calcul cele mai dezvoltate state ale lumii.

În ultimii 20 de ani, impactul foametei s-a redus în România de la 8,3%, la sub 5% din populaţia ţării. Aşadar, am făcut paşi importanţi, dar lenţi şi continuăm să fim la distanţă semnificativă de atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă Foamete – „Zero” al Agendei 2030″, relevă INACO.

Potrivit sursei citate, foametea continuă să fie o realitate, în formele sale cronice, acute, subnutrite sau ca deficienţe calorice, pentru aproape 5% din populaţia României, care duce la riscuri majore de îmbolnăviri, dezvoltări deficitare fizice şi cognitive, chiar moarte, mai ales la copiii sub 5 ani.

Conform Raportului Mondial asupra Dezvoltării Umane pentru anul 2019, România s-a clasat pe locul 52 în lume din 189 de ţări analizate, având un indice egal cu cel al unor ţări cu potenţial mult mai modest agricol decât noi.Foametea este un fenomen extrem de alarmant în ţări precum Republica Central Africană, alarmant în Yemen, Ciad, Madagascar sau Zambia, unul serios în India, Pakistan şi jumătate din continentul african, dar absent ca fenomen economico-social în Canada, SUA, Australia şi cea mai mare parte a Uniunii Europene (excepţie fac România, Bulgaria, Slovacia sau Croaţia).