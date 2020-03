Președintele Consiliului Județean, Bogdan Toader, a făcut publice stocurile de echipamente de protecție

Violeta Stoica

Toate spitalele din România, în special marile unități medicale județene, sunt în această perioadă sub tensiune. Temerile legate de răspândirea noului coronavirus au pătruns atât în rândul pacienților, cât și în cel al cadrelor medicale, având în vedere că în multe dintre spitalele din întreaga țară medici și asistente medicale s-au infectat cu Covid 19.

Datele oficiale făcute publice ieri arătau că 285 cadre medicale au fost infectate cu noul corinavirus, dintre care 91 de medici, 90 asistenți medicali, 26 infirmiere, 8 ingrijitoare și 70 de angajați din personal auxiliar.

S-a vorbit despre inexistența echipamentelor de protecție sau a unui număr redus al acestora, iar la Spitalul Județean de Urgență Ploiești au apărut voci din rândul cadrelor medicale care susțineau că nu sunt destule combinezoane, măști de protecție, ochelari de protecție și altele asemenea.

Ieri dimineață, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, prefectul de Prahova, Cristian Ionescu, dar și reprezentanți ai DSP Prahova s-au întâlnit, la Spitalul Județean de Urgență, cu cadrele medicale care își exprimaseră mai multe nemulțumiri legate de modul de implicare a unității medicale în scenariul 4 întocmit de autoritățile centrale în epidemia de coronavid.

Șeful CJ Prahova a făcut publice măsurile luate în urma întâlnirii cu medicii, asistentele și conducerea celui mai mare spital prahovean, una dintre decizii fiind de înlocuire a directorului medical

Roxana Stanciu, care și-a înaintat demisia după disputele apărute cu unii dintre medicii unității spitalicești.

Este o perioadă cruntă pe care o traversează toate spitalele din lume afectate de coronavirus. Spitalele din România nu fac excepție, iar temerile pacienților și ale cadrelor medicale sunt întemeiate pe numărul deja mare de medici, asistente medicale, îngrijitoare și personal auxiliar care au fost infectați cu Covid 19.

Teama și grija față de membrii propriilor familii au creat o stare de tensiune și la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, inclusiv din cauza faptului că până ieri nu se primise de la Ministerul Sănătății nicio informare clară referitoare la modul în care vor fi gestionate situațiile cu bolnavi confirmați cu Covid 19 și care va fi spitalul din Prahova care se va ocupa exclusiv de tratarea pacienților cu coronavirus. Președintele Consiliului Județean Prahova a recunoscut că este o perioadă foarte dificilă, care trebuie însă gestionată corect: “Parcurgem cu toții o perioadă extrem de dură. Nu este timp de orgolii, nu este timp de contre politice! Având în vedere starea tensionată care a apărut în ultimele zile la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, am participat, astăzi, la o discuție de clarificare a situațiilor existente în această unitate medicală, atât cu conducerea spitalului, cât și cu reprezentanți ai corpului medical.

În urma acestei ședințe, a reieșit că, din cauza unor deficiențe în comunicare s-a ajuns la unele nemulțumiri în rândul cadrelor medicale, care, astăzi, s-au soldat cu demisia directorului medical al Spitalului Județean de Urgență Ploiești. I-am mulțumit pentru buna colaborare avută și am semnat decizia de înlocuire din funcție a medicului Roxana Stanciu cu domnul doctor Sebastian Toma, căruia, de asemenea, îi mulțumesc pentru că a acceptat să ocupe această funcție într-o perioadă atât de grea.

Pe de altă parte, am concluzionat că trebuie realizat un circuit foarte clar al cazurilor pacienților internați în această unitate medicală, Direcția de Sănătate Publică urmând să avizeze un plan în acest sens.

Pentru a înlătura orice temere în privința echipamentelor de protecție destinate personalului medical, vă prezint situația stocurilor existente în Spitalul Județean pentru principalele produse, precum și cantitățile care vor urma să intre în perioada imediat următoare în dotarea unității medicale.

Stocuri existente în prezent

• În spital: 800 acoperitori cizme, 25.980 de bonete, 28.500 botoșei UF, 947 combinezoane, 8070 halate UF, 1590 halate chirurgicale, mănuși examinare – 6374 cutii, mănuși examinare fără pudră – 97 de cutii, mănuși examinare lungi – 59 de cutii, măști UF – 9450 de bucăți, ochelari – 140 de bucăți, scuturi – 775 de bucăți, 30 scuturi, 100 viziere

• În Unitatea de Primiri Urgențe: 4000 de bonete, 7800 de botoșei UF, 850 de combinezoane, halate UF – 5610 bucăți, halate chirurgicale – 1220 bucăți, mănuși examinare – 380 de cutii, mănuși examinare fără pudră – 900 de cutii, mănuși examinare lungi – 40 de cutii, măști FFP 2 – 1160 de bucăți, măști UF – 8000 de bucăți, ochelari 150 de bucăți, scuturi – 830 de bucăți.

Echipamente în curs de livrare

• Combinezoane: 30 martie – 250 de bucăți; 1 aprilie – alte 2000 de bucăți

• Măști UF: 31 martie – 40.000 de bucăți; în 10 zile – alte 41.000 de bucăți

• Măști N95/FFP2: 1 aprilie – 2.000 de bucăți, 6 aprilie – alte 3.000 de bucăți

• Viziere: 1 aprilie – 4.000 de bucăți; 6 aprilie – 3000 de bucăți.

Încă o dată, vă asigur că facem tot ce ne stă în putință pentru a asigura protecția necesară personalului medical și prahovenilor, că există deschiderea de a colabora cu toţi factorii implicați pentru a trece cu bine peste această perioadă, cât mai repede posibil!

Întotdeauna am respectat munca medicilor de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești și, astăzi, mai mult ca oricând, le mulțumesc pentru că își fac datoria și sunt eroii zilelor noastre! Ei sunt speranța și, împreună, vom reuși să învingem în această luptă!”, a precizat Bogdan Toader, șeful administrației județene.