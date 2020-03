F.T.

De la o vreme, parcă nu mai contează nici data, nici dacă s-a întâmplat ziua sau noaptea…

Alarmant este faptul că tot mai mulţi şoferi sunt prinşi fie conducând sub influenţa alcoolului, fie călcând acceleraţia până la podea, fie având la maşini defecţiuni la sistemele de iluminare, frânare etc.

Exemplu: „Polițiști ai Serviciului Rutier au acționat pe raza județului pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente, în special pentru identificarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule care încalcă regimul legal de viteză, a celor care au consumat băuturi alcoolice, precum și pentru verificarea transporturilor de persoane.

În urma raziilor, au fost aplicate 59 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 26.170 lei, iar ca măsuri complementare au reținut șapte permise de conducere și au fost retrase două certificate de înmatriculare auto.

Totodată, o acțiune pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor a fost efectuată și de către polițiști din cadrul Biroului Rutier Ploiești, în colaborare cu reprezentanți ai R.A.R. Prahova, ocazie cu care au fost controlate 43 de autovehicule și aplicate 21 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 9.270 lei, fiind retrase două certificate de înmatriculare”, (comunicat IPJ Prahova).

În ceea ce priveşte şofatul sub influenţa alcoolului, poliţia prahoveană aminteşte: „Pe Bulevardul Republicii din municipiul Ploiești, polițiștii au depistat un bărbat în vârstă de 35 de ani, care conducea un autoturism, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice, înregistrând o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Un alt conducător auto aflat sub influența alcoolului a fost depistat pe Bulevardul Independenței din Ploiești, sâmbătă, în jurul orei 20:00. Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a înregistrat o valoare de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat”.

Cu privire la inconştienţa de a conduce fără permis, exemplificăm numai trei din multele, prea multele cazuri. Două dosare penale au fost întocmite pe numele unor prahoveni care au fost prinşi circulând pe drumurile din judeţ, deși nu dețineau permis de conducere. Unul în vârstă de 26 de ani, un altul de 65 de ani.

De asemenea, agenţii rutieri din Băicoi au oprit pentru control un bărbat care conducea, pe raza comunei Cocorăștii Mislii, un autoturism prevăzut cu numere de înmatriculare provizorii.În urma verificărilor s-a stabilit faptul că numerele montate pe autoturism erau false, și mai mult, conducătorul auto, un bărbat de 32 de ani, nu deținea permis deconducere pentru nicio categorie de vehicule.

Mai contează dacă sus-amintiţii şoferi, mai mult sau mai puţin „penali”, au fost prinşi duminică, luni sau ieri ? Nu, câtă vreme şi mâine e o zi în care comunicatele de presă ale poliţiei ne vor aminti alte şi alte cazuri de acest gen!!!