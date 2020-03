Așa cum se știe, în urma deciziei Comitetului Executiv UEFA din 17 martie, Campionatul European a fost reprogramat în 2021, în perioada 11 iunie – 11 iulie.

Între timp, forul de la Nyon a anunțat și noul program al meciurilor de la turneul final, care va fi găzduit de 12 orașe de pe întreg teritoriul Europei, inclusiv la București.

Cele patru partide găzduite de Arena Națională, trei din grupa C și o optime de finală, se vor disputa la următoarele date și ore, cu mențiunea că orele de disputare trebuie confirmate:

Duminică, 13 iunie 2021, ora 19:00*

Austria – câștigătoare play-off D sau A

Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00*

Ucraina – câștigătoare play-off D sau A

Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00*

Ucraina – Austria

Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00*

1F – 3A/B/C

Pentru a fi prezentă la EURO, România trebuie să câștige play-off-ul programat în acest moment în iunie 2020. Pe 4 iunie, tricolorii ar urma să dispute semifinala barajului în Islanda. În cazul unui succes, pe 9 iunie, naționala noastră va juca pentru locul la turneul final, tot pe teren străin, în fața Bulgariei sau a Ungariei.

UEFA continuă să monitorizeze situația creată de pandemia COVID-19, iar datele mai pot suferi modificări.

Ghencea – aproape gata!

Dacă există și o ”parte bună” la amânarea cu un an a turneului final al Campionatului European, aceasta este dată de faptul că țara noastră – prin Compania Națională de Investiții, are timp să termine lucrările la stadioanele Ghencea, Giulești și Arcul de Triumf, antreprenorii desemnați să finalizeze lucrările la cele 3 stadioane continuând proiectele inclusiv acum, în plină pandemie de coronavirus.

Dintre cele trei arene incluse în ”planurile pentru EURO”, noul stadion din Ghencea este în mare măsură finalizat, fiind în desfășurare lucrările de montare a gazonului, în timp ce la ”Arcul de Triumf” se stă, de asemenea, ”binișor”. Arena din Giulești este, deocamadată, rămasă în urmă, dar amânarea EURO cu un an face posibilă finalizarea acesteia, în teorie, până în iunie 2021.