FC Petrolul – Sepsi Sfântu Gheorghe 0-1

George Marin

Stadion: Ilie Oană. Spectatori: 5800. A marcat: Dumiter (35)

Petrolul: Lungu – Bărboianu, Răuţă, Sîrghi, Ţicu – Pierce – Saim Tudor, Marinescu (cpt.) (61 Deac), Meza Colli, Roigé (81 Ekollo) – Arnăutu (61 Younes). Rezerve neutilizate: R. Avram – Manolache, Vajushi, M. Bratu. Antrenor: Constantin Enache.

Sepsi: Niczuly – Celea, Bouhenna, Tincu, Fl. Ştefan – Vaşvari (cpt.) – M. Ştefănescu, Deaconu (46 Achahbar), I. Fulop, Cârnaţ (77 Diaz) – Safranko (12 Dumiter). Rezerve neutilizate: Fejer – Velev, L. Fulop, Karanovic. Antrenor: Leontin Grozavu.

Au arbitrat: Iulian Călin (Ștefănești – Argeș), George Florin Neacșu (Câmpulung Muscel), Romică Bârdeș (Pitești). Arbitru de rezervă: Cătălin Buși (Râmnicu Vâlcea).

Observator pentru arbitraj: Bogdan Zamfirescu (Botoșani). Observator de joc: Mihai Andrieș (București).

Jucătorul meciului: Vașvari (Sepsi).

„Să vedem unde ne aflăm în raport cu prima ligă” definea Costel Enache un scop secundar de atins în meciul din „sfertul” Cupei României, cel principal fiind, desigur, calificarea în semifinală. Nu am atins scopul principal, dar pe cel secundar l-am atins. Am văzut cu toții unde ne aflăm. Cum, nu ați înțeles unde suntem? Ei bine, suntem cam departe. Suntem buni în gradul pe care îl avem acum: protagoniști în Liga a II-a, cu aspirații înalte.

Sepsi, echipă care tânjește la momente de glorie precum ale Petrolului de odinioară, bine înfiptă în prima ligă de ceva ani, nu mulți, și-a dovedit calitatea superioară în momentul jocului de miercuri seară, deși petroliștii au căutat să se opună în conformitate cu puterile lor. Rezultatul a fost favorabil ardelenilor, 1-0, după un joc în care Sepsi a lăsat impresia că se gândește la jocul următor din play-out-ul Ligii I, și în care Petrolul a părut, în focul luptei, că se gândește la meciul curent, contra Sepsi, nu la meciul de duminică, de la Miercurea Ciuc, care are importanța sa indiscutabilă.

Iar prima înfrângere din 2020 a venit, oarecum așteptat, în sferturile „Cupei României”, într-un joc în care Petrolul s-a bătut, mult timp, de la egal la egal cu Sepsi Sf. Gheorghe. Au făcut însă diferența pragmatismul covăsnenilor, experiența superioară, ”cota” jucătorilor, pur și simplu, ai lor fiind ”mai sus”. S-a văzut asta la golul lui Dumiter, care a sărit la cap … peste Bărboianu, într-un duel ”viitor contra prezentul consumat”!

Am auzit destule păreri în tribună, conform cărora „X a jucat slab, Y a fost inexistent etc.”. Poate că așa a fost. Dar de acuzat că nu au vrut, nu se poate. Ar fi incorect. De la a vrea la a putea este o cale destul de lungă. Performanța de a ajunge în „sferturile” Cupei rămâne, indiferent ce adersari ai eliminat până acum. Pe noi ne interesează ce vom face noi înșine de acum încolo. Da, toată lumea dorește promovarea! Dar ne pregătim și ce vom face după ce promovăm? Diferența manifestată în meciul de Cupă trebuie luată serios în considerare. Altfel, doar dovedim – cum au făcut mulți alții – că facem totul în stilul „hei-rup”. Venim doar ca să avem de unde pleca.