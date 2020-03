Prim-ministrul Ludovic Orban a anunţat, joi, suplimentarea bugetelor Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Afacerilor Interne în urma unor decizii luate în cadrul şedinţei de guvern.

„Am adoptat o hotărâre de guvern prin care am suplimentat bugetul Ministerului Sănătăţii cu o sumă de 42 de milioane pentru susţinerea centrelor de carantină prin intermediul direcţiilor de sănătate publică. De asemenea, am reglementat norme metodologice privind funcţionarea şi decontarea cheltuielilor pentru aceste centre de carantină”, a arătat Orban, în cadrul unei declaraţii de presă, potrivit Agerpres.El a menţionat că în baza deciziilor adoptate va fi asigurat capital de lucru pentru Unifarm.

„Am luat decizia de a suplimenta buget Ministerului Afacerilor Interne cu o sumă de 100 de milioane pentru a putea susţine activitatea MAI şi pentru a putea asigura sumele pentru achiziţiile necesare pentru protejarea diferitelor structuri din subordinea ministerului, fie că e vorba de Poliţie, Poliţie de frontieră, Departament pentru situaţii de urgenţă sau Jandarmerie. De asemenea am asigurat capital de lucru pentru Unifarm, compania statului român, care se află în subordinea Ministerului Sănătăţii pentru a fi mai eficientă în derularea tuturor achiziţiilor necesare pentru susţinerea activităţii la nivelul Ministerului Sănătăţii, la nivelul direcţiilor de sănătate publică, la nivelul spitalelor şi la nivelul diferitelor structuri care au nevoie de tot ceea ce este necesar în organizarea activităţii”, a adăugat Orban.