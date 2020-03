F. T.

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au definitivat cercetările într-un dosar penal şi l-au înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina cu propunere de emitere a rechizitoriului şi sesizare a instanţei de judecată, privind un bărbat cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, în formă continuată (15 acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Prahova, ” s-a reţinut că acesta, în calitate de administrator al unui agent economic și reprezentant teritorial al unei case de ajutor reciproc, sub pretextul că le va înlesni acordarea de credite, a indus în eroare persoanele vătămate, de la care a încasat diferite sume de bani și nu a efectuat demersurile pentru obținerea acestor împrumuturi.Totodată, în nume personal, a contractat un împrumut în valoare de 10.000 lei de la o societate comercială și s-a folosit de datele personale ale unei femei, semnând în locul ei ca girant”.

Prejudiciul cauzat este de 73.390 lei, acesta fiind nerecuperat.