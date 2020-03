423 de persoane intrate în izolare la domiciliu în Prahova, în doar 24 de ore

Dacă unii dintre tinerii din România se cred invincibili în fața noului coronavirus, situația de la nivel național, valabilă ieri la prânz, arată că aproape trei sferturi dintre cazurile confirmate erau persoane cu vârste cuprinse între 19 și 50 de ani!

Chiar și Organizația Mondială a Sănătății a lansat un apel către persoanele tinere să nu se creadă mult prea puternice în fața Covid – 19, pentru că se pot îmbolnăvi grav sau pot chiar să își piardă viața în urma infectării cu acest coronavirus.

Deși situația persoanelor confirmate la nivelul fiecărui județ nu mai este făcută publică, în toată România erau în evidențele medicale 433 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), 66 de noi cazuri de îmbolnăvire diagnosticate în numai 24 de ore, respectiv de sâmbătă, 21 martie, de la ora 13.00 și până ieri, la aceeași oră. Pacienții nou confirmați în numai o zi aveau vârsta cuprinsă între 9 ani și 74 ani, dar sâmbătă inclusiv un copil de doar un an a fost diagnosticat cu coronavirus.

În Prahova, se aflau ieri sub monitorizare 3.015 persoane aflate în autoizolare la domiciliu, dintre care 423 erau intrați sub incidența acestei restricții în ultimele 24 de ore. În același interval, 71 de prahoveni au finalizat perioada de izolare de 14 zile. În carantină instituționalizată se aflau ieri la prânz alte 82 de persoane.

Potrivit informațiilor furnizate de Instituția Prefectului, în intervalul 21-22 martie au fost verificate 1.062 de locații ale persoanelor aflate în autoizolare și 28 de agenți economici, misiuni la care au participat 372 de lucrători ai structurilor MAI (polițiști, jandarmi, polițiști locali), fiind întocmite trei dosare penale, dintre care unul – pentru zădărnicirea combaterii bolilor și două – pentru nerespectarea măsurilor de autoizolare. Conform aceleiași surse, în centrele de carantină organizate în mai multe localități din județul Prahova sunt disponibile 151 de locuri.

• Primele două decese în România, provocate de COVID-19

Ieri, până la ora închiderii ediției, fuseseră înregistrate primele două decese pe teritoriul României ale unor pacienţi infectaţi cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre un pacient în vârstă de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18 martie, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Filiași și transferat în aceeași dată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Craiova. Acesta avea afecțiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazică în stadiu terminal (cancer). Al doilea pacient, în vârstă de 74 de ani, era internat la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale Dr. Victor Babeş din Capitală, transferat de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, având o boală cronică preexistentă pentru care se afla în programul de dializă.

În terapie intensivă se aflau internați ieri 14 pacienți, dintre care trei erau în stare gravă. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată erau 4.803 de persoane și alte 65.799 – în izolare la domiciliu și sub monitorizare medicală.

Până ieri, la nivel național, au fost prelucrate 9.967 de teste, din care 242 în unități medicale private.

Prin structurile abilitate ale MAI au fost întocmite 129 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, polițiștii aplicând 520 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină.