Se caută soluţii pentru ca românii să poată creşte în continuare porci în propria curte

România se confruntă cu o lipsă totală de credibilitate vizând capacitatea reală de a menţine sub control pesta porcină africană, iar proiectul de ordin privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de porcine ar trebui să apară, în primul rând, pentru restabilirea credibilităţii, a declarat Ioan Ladoşi, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) , potrivit Agerpres.

„Noi, ca asociaţie, am participat la multe discuţii cu autorităţile vizavi de acest ordin şi credem că este absolut necesar, mai ales datorită faptului că, după cum aţi putut constata şi din discuţiile ulterioare prezentării de astăzi (n.n. – joi), la acest moment noi ne confruntăm ca ţară cu o lipsă totală de credibilitate vizând capacitatea noastră reală de a menţine sub control această boală. Or, acest ordin trebuie să apară în primul rând pentru ca să ne restabilim credibilitatea. Indiferent de comentariile care sunt pe marginea lui, sigur, de aceea e acolo pus pe site-ul ANSVSA să existe discuţii publice pe marginea lui, credem că acest lucru ar rezolva cele două elemente: identificarea şi transportul”, a spus Ioan Ladoşi, la seminarul „Viitorul sectorului de creştere a porcilor din România. Opţiuni pentru politica guvernamentală”.

Seminarul „Viitorul sectorului de creştere a porcilor din România. Opţiuni pentru politica guvernamentală” a fost organizat de Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România, în colaborare cu Wageningen Economic Research şi Facultatea de Ingineria şi Gestiunea Producţiilor Animaliere şi cu sprijinul USAMV Bucureşti. În cadrul seminarului a fost prezentat un studiu privind impactul bolii asupra sectorului de creşterea porcilor din România şi soluţiile pentru viitorul acestui sector zootehnic. Studiul a fost realizat de către Institutul Wageningen Economic Research, din cadrul Wageningen University & Research din Olanda.

Secretarul de stat în Ministerului Agriculturii, George Scarlat, a declarat la acelaşi seminar că pesta porcină africană este mai periculoasă decât coronavirusul pentru România, iar pentru a o combate este nevoie de un pact transpartinic.

„Pesta porcină africană a evoluat şi politic şi ar trebui să tragem învăţăminte din ce a păţit Spania, aproximativ 35 de ani, unde problema a fost tot politică. Până nu au făcut un pact transpartinic… aşa cum există astăzi pactul pentru Armată şi în care indiferent cine va guverna România va trebui să asigure cei 2%, trebuie să se înţeleagă că pentru România pesta porcină africană este mai periculoasă decât coronavirusul. Din toate punctele de vedere”, a afirmat George Scarlat.

ANSVSA a pus în dezbatere publică un proiect de ordin prin care se stabilesc reguli minimale de bună practică în creşterea porcinelor, acestea fiind benefice pentru creşterea suinelor în sistem gospodăresc (nonprofesional), dar şi pentru dezvoltarea micilor ferme comerciale şi a celor industriale.

Propunerile au rolul de a identifica soluţiile optime care să permită crescătorilor de porci, atât din gospodăria populaţiei (sistemul de creştere nonprofesional), cât şi din fermele comerciale să continue creşterea suinelor şi să diminueze la minimum pagubele economice cauzate de răspândirea virusului pestei porcine africane pe teritoriul României.

ANSVSA precizează că găsirea unor soluţii optime pentru proprietarii de porci este o prioritate a conducerii instituţiei, creşterea suinelor în gospodăria ţărănească (gospodăria populaţiei) nu va fi interzisă, iar oamenii vor avea în continuare posibilitatea de a desfăşura aceasta activitate tradiţională.