V. Stoica

Casa Căsătoriilor din Ploiești, fosta locuință a unuia dintre cei mai cunoscuți primari ai orașului – Radu Stanian – a început să se prăbușească, bucată cu bucată!

Încet, dar sigur, dacă nu se va interveni în cel mai scurt timp pentru consolidarea uneia dintre cele mai cunoscute și emblematice clădiri ale Ploieștiului, aceasta va dispărea din peisajul Bulevardului Castanilor!

Bucăți din zidurile turnului cu foișor și din terasa rotunjită ale imobilului care moare sub nepăsare și sub trecerea timpului se desprind și cad în fața clădirii. Zidurile parcă plâng, iar treptele, care au fost călcate de zeci de mii de oameni pe parcursul existenței Casei Căsătoriilor, se desprind cu totul…

Între timp, prețul clădirii a rămas neschimbat. O casă de licitații din Capitală care se ocupă și cu vânzarea clădirilor-monument istoric din întreaga țară are în portofoliu și fosta Casă a Căsătoriilor. Prețul de pornire a rămas același de acum câțiva ani, 985.000 de euro, iar valoarea estimată a unei eventuale tranzacții este de maximum 1,1 milioane de lei.

Din păcate, acest simbol al vechiului și frumosului Ploiești de altădată moare sub ochii noștri. Iar cu trecerea timpului, scade șansa de a revedea strălucirea acestei splendori arhitecturale.