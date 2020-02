Marian Dima

Ieri, la sediul AJF Prahova a fost agitație, la propriu, reprezentanții cluburilor din Liga A Prahova și Superligă, plus cei de la cluburile cu activitate de juniori, dar și delegații echipelor calificate în faza șaisprezecimilor Cupei României fiind chemați la ședințele premergătoare sezonului, precum și la tragerea la sorți pentru Cupă!

Astfel, ”țintarul” fazei șaisprezecimilor Cupei, în care intră în joc și echipele din Liga A Prahova (meciuri programate pe 29 februarie, respectiv 1 martie, pe terenul echipelor mai slab clasate) este următorul:

Unirea Teleajen – Petrolul Băicoi

CS Blejoi 2 – Tinereţea Izvoarele

CS Ceptura-CSO Băicoi – CS Măneşti Coada Izvorului

CSC Berceni – CSO Plopeni

CSO Mizil – Petrolistul Boldeşti

Progresul Bucov – CS Brazi Negoieşti

Carpaţi Mefin Sinaia – Unirea Urlaţi

Prahova Ploieşti – CS Păuleşti

CS Măneşti 2013 Băltiţa – Petrolul 95

Viitorul Iordăcheanu – CSO Teleajenul Văleni

AS Starchiojd – CSO Tricolorul Breaza

AS Târgşorul Vechi Stănceşti – AFC Brebu

CS Scorţeni Bordeni – Avântul Măneciu

Sportul Câmpina – CS Cornu

Brădetul Ştefeşti – AS Strejnicu

Olimpia Cireşanu – AFC Băneşti Urleta

Fratele golgheterului de la Astra, marcator la Pietroșani!

Odată startul meciurilor oficiale din 2020 apropiindu-se, ritmul meciurilor de verificare s-a întețit și el, majoritatea formaţiilor având programate partide de verificare, chiar dacă, la finele săptămânii trecute, vremea nu a mai fost ”aliatul” echipelor de județ.

Printre jucătorii remarcați – același Daniel Chiriță, care la aproape 46 de ani apare pe lista marcatorilor pentru Petrolul 95, la fel ca și un alt veteran, Marius Vișan, la ”doar” 41 de ani, și el marcator pentru Tricolorul Breaza în victoria cu buzoienii de la Rm. Sărat.

De remarcat și prezența pe lista golgheterilor din amicale a lui Ștefan Gheorghe (Energia Pietroșani, foto), nimeni altul decât fratele internaționalului de juniori – Vali Gheorghe, golgheterul prim-divizionarei Astra, aflat printre cei mai buni marcatori ai Ligii I!

Rezultate din partidele amicale:

AFC Bănești- CS Cornu 3-1

(au marcat: Ad Vintilă, Nae, Roșu / Băcioiu)

Petrolistul Boldești – Petrolul 95 3-1

(A.Ilie, T. Nițescu, M.Constantin / D.Chiriță)

AS Strejnic – AS Stăncești 3-2

Tricolorul Breaza – Olimpia Râmnicu Sărat 4-1

(G.Radu, M.Vișan, Burlacu, D.Dumitru)

CSO Vălenii de Munte – Voința Vărbilău 8-2

Sportul Câmpina – AFC Brebu 0-0

Victoria Bordeni – Petrolul Băicoi 2-1

CS Blejoi 2 – Secunda Adâncata (Ialomița) 2-3

AS Tufeni – Cetate Coada Izvorului 1-2

Energia Pietroșani – Șc. Fotbal Toader (juniori C) 7-4