Luiza Rădulescu Pintilie

Sunt multe, de-a lungul timpului, dovezile că am fi fost astăzi cu mult mai săraci spiritual fără admirabilele gesturi de filantropie a frumosului, dăltuite, la propriu, în piatra statuilor ori a unor monumentale zidiri, în emoţia versurilor, în vibraţia muzicii ori în eternitatea cuvintelor înscrise în pagini de carte, iar exemplele despre mecenatul autentic, care a pus cărămizi valoroase şi durabile existenţei patrimoniului artistic şi cultural al umanităţii, ar putea continua. De aceea sunt şi mai de apreciat gesturile acelora care – încă mult prea puţini! – continuă şi la noi o frumoasă tradiţie a “ziditorilor”, mai presus de mereu invocate crize financiare, sărăcie şi, chipurile, alte priorităţi, dar şi de ignoranţa, kisch-ul şi superficialitatea care reduc, în vremurile de azi, la tăcere sau lasă într-un nedrept anonimat actul artistic şi cultural şi pe aceia care au vocaţia şi harul lor.

Într-un asemenea context, ca o dovadă de netăgăduit a unui admirabil gest de mecenat artistic, dublat de valoarea de nivel naţional şi internaţional a muzicienilor filarmonicii ploieştene, va fi lansat la Ploieşti, pe 6 martie, DVD-ul uneia dintre cele mai cunoscute partituri – Carmina Burana de Carl Orff, în cadrul unui concert ce va prilejui publicului meloman o nouă întâlnire cu această prestigioasă creaţie. Şi dacă aceia care vor fi prezenţi în sală vor rămâne, cu siguranţă, o vreme, însoţiţi de acordurile muzicale ale cantatei scenice ce se bucură, de la prima sa audiţie, din vara anului 1837, de o celebritate fără precedent, cu siguranţă acei iubitori ai muzicii care vor cumpăra cele 1000 de DVD-uri îşi vor face, la început de martie, pentru o viaţă întreagă, un dar nepreţuit. Şi îndrăznim să adăugăm şi… nemuritor, fiindcă el se poate înscrie între… averile care merită lăsate moştenire! Or, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără valoroasa susţinere financiară integrală de către firma BES România, prin directorul general al acesteia, ing.Martha Maria Mocanu, a proiectului muzical al Filarmonicii “Paul Constantinescu” din Ploieşti, de a înregistra, într-o distribuţie de excepţie, spectacolul “Carmina Burana“ ce a avut loc, cu casa închisă, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, în martie 2018. Concertul care a adus, sub lumina reflectoarelor, alături de orchestra simfonică condusă dirijoral de maestrul Tiberiu Soare, Corul de copii al Colegiului de Artă “Carmen Sylva” dirijat de prof. Mihai Nae, Corala Academică a Filarmonicii “Oltenia”, prin sprijinul managerului Gabriel Zamfir, soliştii Ramona Păun, Ştefan Ignat, Cezar Ouatu şi balerini a fost înregistrat cu aparatură de ultimă generaţie aflată în dotarea studioului filarmonicii ploieştene şi filmat cu nu mai puţin de 11 camere video, DVD-urile ce urmează a fi lansate (cu sprijinul Casei de discuri A&a Records) – şi care vor putea fi cumpărate din librăriile Cărtureşti şi Humanitas – rămânând mărturia acestui veritabil regal muzical. La început de martie, istoria celebră a Carminei Burana (în traducere Cântece Burane – Burana fiind vechea denumire a regiunii Bavaria din Germania), începută cu descoperirea, de către Carl Orff, acum câteva secole, a unor texte medievale, într-un anticariat, cărora le-a dat apoi strălucire, va fi readusă pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Ploieşti.

La pupitrul orchestrei simfonice se va afla dirijorul Jin Wang (Austria), iar solişti vor fi Cristina Oltean – soprană, Cezar Ouatu – contratenor şi Alexandru Constantin – bariton. Corul Filarmonicii Paul Constantinescu, condus de dirijorul Eduard Dinu și Corul de Copii “Allegrezza” al Colegiului de Artă “Carmen Sylva” din Ploiești, coordonat de dirijor Amalia Secrețianu, completează tabloul artiştilor care vor urca pe scenă într-un spectacol care se anunţă a fi un eveniment de ţinută.