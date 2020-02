Anul trecut, la 112 s-a sunat de peste 400.000 de ori!

Nicoleta Dumitrescu

Ieri a fost marcată Ziua europeană a numărului unic de urgenţă 112. Atât prin linii de telefonie fixe, cât şi mobile, 112 este numărul de urgenţă disponibil gratuit, non-stop, oriunde în Uniunea Europeană, putând fi apelat pentru a contacta serviciile de urgenţă – poliţia, serviciile medicale de urgenţă şi pompierii. Potrivit Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), anul acesta se împlinesc 16 ani de la implementarea, în România, a numărului de urgenţă 112, cu precizarea că, pe data de 15 mai 2004, la ora 00.01, a fost efectuat primul apel către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112. Conform STS, anul trecut, pentru prima dată în istoria serviciului 112, s-a sunat de mai multe ori pentru a anunța urgențe reale decât pentru non-urgențe, semn că tot mai mulți români au conştientizat faptul că acest număr este destinat doar situaţiilor speciale. În ceea ce priveşte Prahova, potrivit datelor solicitate Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, dintre cele 400.000 de apeluri înregistrate anul trecut, mai mult de jumătate au fost apeluri de urgenţă. Iar acest lucru a făcut ca Prahova să fie inclusă în topul primelor cinci judeţe din ţară în care s-au înregistrat cele mai multe apeluri de urgenţă. Totodată, în perioada 1-26 ianuarie 2020, la centrul de preluare a apelurilor de urgenţă Prahova au fost primite peste 27.000 de apeluri.

Potrivit datelor solicitate Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în ultimii doi ani, aproape patru procente din numărul total al apelurilor înregistrate la nivel naţional provin din Prahova. Astfel, în conformitate cu statisticile Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, în anul 2018, în județul Prahova s-au înregistrat 455.983 de apeluri la numărul 112, reprezentând 3,58% din cele 12.735.836 apeluri înregistrate la nivel național, iar în anul 2019, au fost înregistrate 403.453 de apeluri (3.57%), din numărul total al apelurilor la numărul unic de urgență 112, la nivel național (11.301.881). „Județul Prahova se situează pe locul 4 în topul primelor cinci județe în care s-au înregistrat cele mai multe apeluri de urgență în anul 2019, respectiv 219.089”, reiese din datele primite de la STS. În ceea ce privește distribuția apelurilor recepționate anul trecut în judeţ, 219.089 apeluri au reprezentat cu adevărat urgențe, iar restul non- urgenţe. Referitor la tipologia urgențelor și distribuția pe agenții, anul trecut, cele mai multe apeluri primite de la prahoveni au fost transferate la Ambulanță – 59,22%, urmate de Poliție – 18,48%, ISU-SMURD -17,23%, Jandarmerie – 4,67% și alte agenții – 0,40%. Apelul de urgență poate fi transferat ulterior către mai multe agenții simultan, care obțin informații de la apelant și alertează resurse operative de intervenție, agențiile specializate de intervenție – ISU-SMURD, Ambulanță, Poliție etc. – putând confirma, în urma intervențiilor, care apeluri sunt false și care reprezintă cu adevărat urgențe. În ceea ce priveşte situaţia apelurilor înregistrate de la începutul acestui an, în perioada 1-26 ianuarie, la Centrul de preluare a apelurilor de urgență Prahova au fost primite 27.403 apeluri, dintre care 15.345 au fost apeluri urgente, distribuţia pe agenţii fiind următoarea: Ambulanță – 62,26% , ISU-SMURD 16,86% , Poliție 16,14% , Jandarmerie 4,42% și alte agenții 0,32%.

Menţionând că instituţia pe care o reprezintă nu are competenţa de a stabili faptul că un apel este sau nu fals, cei de la STS ne-au mai precizat: „Operatorii STS din cadrul Serviciului de urgență 112, administrat de instituția noastră, tratează fiecare apel conform procedurilor aplicate apelurilor de urgență: analizează și transmit operativ apelurile de urgență către dispeceratele de urgență, precum și către autoritățile competente, în funcție de natura evenimentelor și de consecințele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate structurile specializate în soluționarea urgențelor, fără a avea competența de a lua măsuri în cazul unor apeluri false. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către personalul Ministerului Afacerilor Interne (Poliție și Jandarmerie), pe baza datelor furnizate de administratorul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență. Potrivit legislației în vigoare, apelarea abuzivă a numărului unic de urgență 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113 (n.n. – Serviciul de Urgenţă pentru persoane cu dizabilităţi de auz şi de vorbire) se sancționează cu amendă de la 500 de lei la 1.000 de lei. De asemenea, alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție este sancționată cu amendă de la 1.500 de lei la 5.000 de lei”.

Pe de altă parte, subliniindu-se faptul că în vederea utilizării corecte a numărului de urgență se desfăşoară permanent informări publice pentru conștientizarea asupra apelării responsabile, reprezentanţii STS ne-au confirmat că, în continuare, operatorii acestui serviciu se confruntă şi cuapeluri care nu au legătură cu nicio urgenţă, ba din contră. „Din cazuistica la nivel național, există situații de apelare nejustificată a numărului de urgență 112 în care persoanele sună pentru a face glume sau farse, pentru a aduce injurii operatorilor, pentru a solicita numere de telefon, adrese sau programe de lucru ale instituțiilor publice, pentru a afla starea vremii, mersul trenurilor sau al mijloacelor de transport în comun. De asemenea, au existat situații în care persoanele au sunat pentru a verifica funcționarea Serviciului 112 sau pentru a exprima nemulțumirea sau opiniile față de servicii furnizate de diverse societăți și instituții”, se mai arată în informaţiile primite de la STS.