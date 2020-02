• 80 de participanţi, din cinci ţări, la unul dintre cele mai competitive concursuri internaţionale de programare

Luiza Rădulescu Pintilie

Timp de trei zile, în perioada 14-16 februarie, la Ploieşti se va desfăşura cea de-a patra ediţia a competiţiei Info (1) Cup – singurul concurs internaţional de informatică, din România, adresat juniorilor şi care s-a impus, prin fiecare dintre ediţiile anterioare, drept una dintre cele mai competititve competiţii de programare. Fiindcă această competiţie nu numai că este organizată după rigorile concursurilor internaţionale de profil, dar a reuşit să şi impună, în acelaşi timp, elemente de pionierat în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea, care i-au conferit prestigiu şi credibilitate. Organizat de Centrul Judeţean de Excelenţă Prahova, în parteneriat cu Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti, concursul şi-a propus, încă de la iniţierea lui, să susţină spiritul competițional și standardele înalte de pregătire ale elevilor, în strânsă legătură cu utilizarea tehnologiilor actuale, să contribuie la dezvoltarea gândirii algoritmice și a abilităţilor de programare, să stimuleze spiritul de competiţie şi să promoveze performanţa în strânsă legătură cu standardele internaționale, să încurajeze folosirea mijloacelor IT în scopul realizării de platforme/site-uri educaționale, să promoveze şi să stimuleze cooperarea între grupele Centrelor Județene de Excelență, în vederea asigurării performanței în educaţia din România. Şi ceea ce ar fi putut rămâne înscris doar în regulamentul după care s-a organizat fiecare ediţie a competiţiei a avut perfectă acoperire în realitate, devenind argument al valorii, al performanţei şi al excelenţei reale. Dovadă că pentru ediţia din acest an s-au înscris nu mai puţin de 80 de concurenţi din cinci ţări – Ucraina, Bulgaria, Italia, Israel şi, evident, România, toţi născuţi după 1 ianaurie 2004 şi având deja un palmares confirmat şi reconfirmat în numeroase întreceri internaţionale.

Din România, la probele ce vor fi găzduite de cunoscutul colegiu ploieştean „I.L.Caragiale” – el însuşi un centru cunoscut deja în întreaga lume pentru performanţele elevilor săi în domeniul informaticii – vor participa elevi olimpici – membri ai lotului naţional al României, elevi pregătiţi în cadrul centrelor de excelenţă din Prahova, Braşov, Iaşi, Vaslui, Bistriţa Năsăud, Satu Mare, precum şi de la Colegiul „Tudor Vianu” şi Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti. După cum ne-a precizat directorul Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova, prof. Dana Lica – recunoscută, la rândul său, pentru performanţele naţionale şi internaţionale obţinute de elevii pe care îi pregăteşte – în cadrul probei de programare, care durează cinci ore, concurenţii vor avea de rezolvat patru probleme de natură algoritmică, având complexitatea şi derularea procedurală aliniate rigorilor concursurilor internaţionale. Cu siguranţă însă, emoţiile, concentrarea, experienţa vor fi pentru fiecare concurent unice, dincolo de rezultatele individuale fiind vorba şi despre transferul de cunoştinţe şi de creativitate, despre posibilitatea de autoverificare şi raportare la ceilalţi competitori, dar şi de – iar asta ni se pare cu atât mai important – semnarea unui veritabil CEC în alb pentru viitoarea generaţie de top a informaticii mondiale. Şi pentru că am amintit că prin cele trei ediţii anterioare ale concursului rămân înscrise în istoria acestuia şi o serie de premiere, notăm că, de exemplu, aceasta este singura competiţie naţională în care toate comisiile de organizare – științifică, tehnică și secretariat – sunt formate din elevi olimpici. Aceștia sunt elevi ai Centrului Judeţean de Excelență Prahova, ai Colegiului Naţional “I.L. Caragiale” Ploiești, alături de absolvenți, olimpici internaționali ai României, în prezent studenți la universități de prestigiu precum Oxford University, Cambridge University, University College of London, Imperial College of London, Edinburgh University și Bristol University.

Lângă mulţumirile adresate sponsorilor şi părinţilor care au susţinut fiecare ediţie a concursului încât să rămână una de referinţă, profesorul care a pregătit numeroşi elevi „de aur”, Dana Lica, ne-a mai mărturisit şi un gând pentru apropiata confruntare găzduită de Ploieşti: „Îmi doresc ca toţi elevii noştri să se bucure de concurs, să înveţe din această experienţă, să aibă încredere în ei şi să fie mândri că sunt parte a acestui eveniment. Să fie siguri că prin muncă şi seriozitate vor ajunge şi ei modele pentru cei mai mici ca ei. Eu sunt convinsă că elevii noştri sunt capabili să trăiască la un nivel la fel de înalt precum încrederea pe care le-o acordăm”.