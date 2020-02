Peste jumătate dintre români (52%) nu au o asigurare privată de sănătate şi nici nu doresc să încheie una în următoarea jumătate de an, arată rezultatele unui sondaj online, desfăşurat în cadrul campaniei naţionale de informare „Totul despre asigurările de sănătate”, potrivit Agerpres.

Conform cercetării, 48% dintre respondenţi au declarat că nu îşi fac, o dată pe an, un set de analize complet, 30% dintre aceştia invocând lipsa de timp ca motiv, 18% spun că este un proces foarte complicat, iar 13% consideră că nu au nevoie de analize, deoarece sunt sănătoşi. În acelaşi sens, şapte români din zece (69%) caută pe internet informaţii despre ce boală ar putea indica anumite simptome. În urma căutărilor, aproape jumătate dintre ei (48%) au recunoscut că s-au dus la medic, 22% au optat pentru tratamente naturiste, 13% au luat medicamente pe cont propriu, în timp ce 17% nu au luat nicio măsură. Majoritatea persoanelor intervievate (81%) au declarat că iau medicamente pe cont propriu din când în când, doar pentru afecţiuni uşoare (răceli, indigestii, dureri de cap etc.) şi doar 14% nu fac niciodată acest lucru.

Mai mult de jumătate (53%) dintre respondenţi afirmă că nu cunosc diferenţele dintre o asigurare privată de sănătate şi un abonament medical, în timp ce 19% dintre români au declarat că nu au asigurare privată de sănătate, dar doresc să îşi facă una în următoarele şase luni. Pe acelaşi subiect, sondajul relevă că 24% dintre persoanele chestionate au o astfel de poliţă de la serviciu, 5% şi-au cumpărat singuri asigurarea de sănătate, însă 52% nu au o asigurare privată de sănătate şi nu doresc să îşi facă una în următoarea jumătate de an. Întrebaţi ce sumă ar fi dispuşi să aloce lunar pentru servicii private de sănătate, 29% au menţionat între 50 şi 100 de lei, 16% sub 50 de lei, 14% între 100 şi 300 de lei, iar 5%, peste 300 de lei. Totodată, peste o treime (36%) dintre participanţii la sondaj nu ar fi dispuşi să aloce o sumă lunară pentru servicii private de sănătate. Sondajul s-a desfăşurat online, în două etape (în perioada 20 noiembrie – 11 decembrie 2019, respectiv 20 ianuarie – 10 februarie 2020), pe un eşantion de 5.824 de persoane, dintre care 59% femei şi 41% bărbaţi.