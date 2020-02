Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare sâmbătă să citească materiale „cu parfum de epocă” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

Cu toate că s-a înfiinţat destul de timpuriu dintre formaţiile de pe „Valea Slănicului”, echipa din Bertea a avut numeroase perioade de pauză şi n-a obţinut decât o singură performanţă în toată istoria sa. În perioada interbelică şi chiar până prin anii 1990, în toate comunele în care a funcţionat o şcoală generală cu clase V-VII şi mai târziu V-VIII s-a alcătuit, în urma unei selecţii făcute de câte un profesor, o selecţionată de fotbal şcolară, care a participat la diferite întreceri sportive cu caracter inter-şcolar şi demonstrativ. Astfel, la Bertea, o primă selecţionată de fotbal din comună s-a alcătuit în anul 1948, având ca iniţiator pe cunoscutul profesor din localitate Alexandru Vlădoiu. Din această „formaţie şcolară” au făcut parte, printre alţii: Gheorghe Niţescu, George Grăjdan, academicianul Constantin Pârvu (ulterior, a evoluat ca jucător la Progresul Vălenii de Munte şi „Flamura roşie” Cluj-Napoca – Divizia B), Nicolae Vlădoiu, Constantin Popescu, Mihai (Mişu) Negulescu, Constantin Bunescu, Vasile Mănescu. Prima echipă de fotbal din comună s-a înfiinţat „oficial” în primăvara anului 1952 (preşedinte Gheorghe P. Pîrvu) şi, după afilierea la Comisia Regională de Football, sub numele de Căminul Cultural Bertea, a participat la Campionatul Raional – Teleajen, ediţiile 1952 şi 1953, după care echipa s-a desfiinţat. A reapărut în 1955 sub un nou nume, Energia, dar numai pentru un singur sezon şi în continuare nu s-a mai înscris la întrecerile desfăşurate în raionul Teleajen. S-a reorganizat din nou şi, în 1959, avându-l ca preşedinte pe Gheorghe P. Pîrvu, iar ca instructor sportiv pe Gheorghe Bejleagă şi cu un lot de tineri jucători, toţi localnici din comună, au participat la întrecerile Campionatului Raional al centrului Vălenii de Munte, făcând parte din seria Slănic. Din lotul jucătorilor care au pornit la un nou drum cu Avântul (după noua denumire) au făcut parte: Gheorghe Rujoiu, Petre Soare, George Drăghici, Lucian Gavrilă, Petre Fălcescu, Constantin Mănescu, Mihai Zaharia, Ion Lupu, Ion (Jan) Bejleagă, Ion Ionică ş.a.. În continuare s-a numărat printre echipele care au participat la întrecerile din Campionatul Raional – Teleajen până în vara anului 1969 (cu excepţia sezonului 1966/67, când echipa nu s-a înscris în competiţie). A urmat o nouă perioadă de pauză forţată, pe locul unde se afla amplasat terenul de fotbal al comunei începându-se construcţia unui nou cămin cultural în localitate şi echipa de fotbal a fost desfiinţată. După alţi şase ani (1975), suporterii fotbalului din comună aveau din nou echipă de fotbal, Avântul fiind reînfiinţată de către instructorul sportiv Ion Ionică şi timp de două sezoane a evoluat pe terenul echipei Voinţa din Livadea. Din lotul noii echipe înfiinţate au făcut parte: Vasile Moiceanu, Ion Pîrtoacă – Ion Petcu, Iulian Popa, Gheorghe Mazilu, Cornel Zamfir, Gheorghe Ionică, Dorian Paraschiv, Ion Niţescu, Paul Petcu, Vasile Fălcescu, Constantin Tăbăraş, Petruş Vlad, Vasile Micu, Gheorghe Ghinea (Uriaşu), Petre Soare, Gheorghe Costache, Ştefan Călin, Petruş Belciug şi Gheorghe Mănescu. În continuare a avut o evoluţie constantă, n-a obţinut performanţe notabile, dar s-a numărat an de an printre participantele la întrecere. Până în 1991 a participat la Campionatul Teritorial al centrului Vălenii de Munte (1975/77), Campionatul Teritorial – Slănic (1977/83) şi Campionatul Teritorial Plopeni (1983/91). A urmat o nouă perioadă de pauză în viaţa echipei (1991/94). Timp de un sezon (1994/95), a participat în ultimul Campionat Teritorial organizat în Prahova, făcând parte din seria Văleni-Slănic. A reapărut în 1997 şi, după două sezoane în Liga a II-a judeţeană, Avântul Bertea a realizat la sfârşitul ediţiei de campionat 1998/99 cea mai bună performanţă, promovarea în Liga I – judeţeană Prahova. Au obţinut această primă performanţă pentru Avântul antrenorii: Viorel Marin şi Ion Petcu (tur), Ion Ionică (retur), iar din lotul echipei au făcut parte următorii jucători: Victoraş Rusu, Vasile Stanciu, Alexandru Pîrvu, Eugen Boghici, Valentin Buricescu, Niţă Limbrich, Constantin Fălcescu, Mihai Moldoveanu, Cristian Enescu, Marius Barbu, Ştefan Jugănaru, Dumitru Moscovici, Valentin Teleanu, Nini Teleanu, Adrian Negoiţă, Iorgu Enuţă, Robert Luncă, Jan Vişan şi Adrian Tudoran. Preşedinte Adrian Diaconu, vicepreşedinte Cornel Dilimoţ. S-a desfiinţat din nou în vara lui 2003. Următoarea apariţie a echipei Avântul are loc în ediţia 2006/07, fâcând parte din seria Nord, Liga B Prahova, având preşedinte pe Ion Petcu, iar antrenori pe Ion Niţescu şi Ion Teleanu, care au beneficiat de următorul lot de jucători: Vasile Gheorghe Zăvoi, Cătălin Niţescu, Adrian Laurenţiu Bobeică, Vasile Fălcescu, Gheorghe Dimache, Valentin Moraru, Alexandru Daniel Teleanu, Alin Marin Lupu, Sebastian Moraru, Adrian Marius Simion, Paul Opriş, Daniel Rusu, Robert Alexandru Luncă, Marius George Ionică, Iulian Costin Belciug şi Bogdan Ioan Goagă. În anul 2012 a reuşit un „nou salt”, fiind promovată (de pe locul doi) în Liga B – din cadrul campionatului judeţean de fotbal Prahova, eşalon în care activează şi în prezent.