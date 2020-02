F.T.

Uneori, e greu, foarte greu să scrii de bine despe oameni. Despre anumiţi oameni. Şi mai greu este să nominalizezi pe cei mai buni dintre cei buni, câtă vreme toţi sunt salvatori. Adică, pompieri.

Mai exact, angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) “Şerban Cantacuzino” Prahova. Instituţie care, ieri, în prezenţa conducerii Instituţiei Prefectului, şi-a prezentat bilanţul activităţilor în contul anului trecut. Fireşte, nu că s-ar fi grăbit, ca în urma unui apel la “112”, să cheme presa şi să se laude cu performanţele lor: câte incendii au stins, la câte intervenţii în urma accidentelor rutiere au participat. Sau câţi copii, femei şi bărbaţi au salvat. Nu ! Dar regula este ca fiecare instituţie de profil să-şi prezinte bilanţul anual. Şi-atunci…

Şi-atunci, ce avea să facă colonelul Mihai Dărgan, inspector – şef al ISU Prahova ? Să nu afirme că, în cursul anului tecut, zilnic, salvatorii prahoveni au gestionat o medie de 43, 36 intevenţii pe zi? Nu putea.

Era posibil să nu spună că “în anul 2019, echipajele specializate din cadrul structurilor de intervenţie ale inspectoratului au participat la 4.820 de acţiuni pentru limitarea efectelor negative cauzate de incendii, arderi necontrolate, alunecări de teren, inundaţii, asanări şi distrugeri de muniţie şi animale? Era imposibil.

Putea să “uite” în a aminti despre sublocotenent Raluca Vasiloae, care ţine, nu zi de zi, ci oră de oră, presa scrisă şi on- line la curent cu tot ce se întâmplă ? Era păcat să n-o facă. Am scris 43, 36 de situaţii de urgenţă pe zi ? Da. Atunci şi continuarea acestui articol, din ziarul de luni, 3 februarie , va avea titlul: ”Oameni despre care merită să scrii în fiecare zi”.