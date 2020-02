România va găzdui vara aceasta Campionatul Mondial de Handbal Tineret Feminin (30 iunie-15 iulie), în Sala Polivalentă și Sala Dinamo, din Capitală, iar fiecare perioadă de pregătire este extrem de valoroasă pentru stafful echipei și pentru jucătoarele pe care membrii acestuia le antrenează. Timp de o săptămână, Naționala condusă de antrenorul ploieştean Dragoș Dobrescu s-a aflat la Ploiești pentru un stagiu de pregătire centralizată, în cadrul căruia au avut parte și de două partide amicale cu formația divizionară Activ Prahova Ploiești. În plus, în lotul tricolor a fost inclusă şi o jucătoare de la Activ, Roxana Beşleagă.

Despre stagiul desfăşurat la Ploieşti şi nivelul din prezent al echipei naţionale, tehnicianul Dragoș Dobrescu a declarat următoarele: „Am avut o săptămână de pregătire în care s-a acumulat o ușoară oboseală, pentru că au fost câte două antrenamente pe zi, însă am încercat să punem câteva lucruri la punct prin intermediul celor două meciuri de pregătire cu Activ Ploiești. Am simțit puțin lipsa celor două jucătoare convocate la lotul de senioare, Andreea Popa și Diana Ciucă, iar Andreea Târșoagă, deși prezentă la această acțiune, nu este la 100% din potențial, ea făcând predominant pregătire individuală. Ușor, ușor, ne apropiem de Campionatul Mondial și încercăm să punem lucrurile la punct, pe ambele faze de joc. Nu este simplu să faci asta într-un timp relativ scurt, la care se adaugă probleme medicale ale jucătoarelor. Încercăm să pregătim atât partea fizică, cât și cea tehnico-tactică, va fi dificil însă mai avem câteva luni la dispoziție să punem lucrurile la punct, pentru a putea alcătui cel mai bun lot și a prinde forma cea mai bună la Campionatul Mondial. Contează foarte mult că vom evolua în România și sperăm că vom juca cu sala plină. Toată lumea speră să reușim să câștigăm o medalie, eu sunt sigur ca stafful și jucătoarele vor da totul pentru a obține un rezultat cât mai bun”.