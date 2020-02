Nicoleta Dumitrescu

Prahovenii care vor merge, în această perioadă, la Palatul Culturii din Ploieşti vor avea ocazia să vadă, în Sala coloanelor, şi o inedită expoziţie deschisă recent, organizată de Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova. Este vorba despre expoziţia „Microscopul pictează”, în cadrul căreia sunt expuse o serie de fotografii realizate de echipa Laboratorului de investigaţii chimice, biologice şi mineralogice pentru monumente istorice din cadrul muzeului amintit, în mod special de dr. Magdalena Banu. Expoziţia cuprinde 26 de tablouri cu fotografii realizate la microscop, în care sunt prezentate imagini din stratigrafiile unor picturi murale de la Biserica „Sfântul Gheorghe” de la Puchenii Mari, realizate de Nicolae Grigorescu, de la Biserica „Vovidenia Tăbăcari ” din Focşani, de la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Constanţa, de la Schitul Locurele din Gorj, de la Schitul Lespezi-Posada din Prahova, dar şi aspecte microscopice ale mortarelor romane de la Capidava, judeţul Tulcea, de la Castrul roman de la Dumbrăveşti, judeţul Prahova etc. De asemenea, frumuseţea pietrei de la Mausoleul de la Mărăşeşti şi de la Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia se lasă şi ea dezvăluită în această expoziţie. Dar, ce s-a dorit să-i fie oferit publicului prahovean prin organizarea acestei expoziţii am aflat chiar de la iniţiatorul acesteia – dr. Magdalena Banu, a cărei idee, pentru a fi pusă în practică, a fost susţinută de directorul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, Emilia Iancu. „ Expoziţia <<Microscopul pictează>> este o călătorie dincolo de ceea ce vedem în mod obişnuit, cu ochii. Este o expoziţie care conduce într-o călătorie plină de mister în microcosmosul din interiorul patrimoniului cultural naţional, într-o lume fantastică în care descoperi forme şi culori care te uimesc şi îţi încălzesc sufletul. Sunt imagini deosebite, fotografiate la microscop, care permit publicului larg accesul în lumea nevăzută din interiorul materialelor constitutive şi decorative ale monumentelor din țara noastră, atât din Prahova, cât şi din alte judeţe”, ne-a menţionat Magdalena Banu (în foto stânga, alături de Emilia Iancu, directorul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova).

Mărturisind că, dată fiind experienţa în activitate de aproape 40 de ani, are o trăire aparte în ceea ce priveşte actul de creaţie, dragostea pentru artă, pentru frumos, interlocutoarea noastră ne-a mai declarat că i-a fost greu să selecteze cele 26 de fotografii dintre miile de imagini surprinse la microscop în activitatea realizată în cadrul Laboratorului de investigaţii chimice, biologice şi mineralogice pentru monumente istorice din cadrul Muzeului Judeţan de Ştiinţe Naturii Prahova. De altfel, iniţiativa organizării acestei expoziţii – cu caracter de pionierat la nivel naţional – a plecând şi de la dorinţa de a împărtăşi, cu publicul larg, bucuria a ceea ce a văzut, de-a lungul anilor, prin lentilele instrumentului optic. De adăugat că, alături de cele 26 de fotografii, publicul va putea vedea în vitrine şi o serie de probe, reprezentând aspecte din activitatea și din lucrările de cercetare realizate în Laboratorul de investigaţii chimice, biologice şi mineralogice pentru monumente istorice din cadrul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova.