Nicoleta Dumitrescu

Muzeul “Flori de Mină” din Cheia – secție a Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova – s-a îmbogățit cu un centru care are caracter de unicat la nivel național. Este vorba despre Centrul de ecologie și antropologie care a fost inaugurat pe data de 3 februarie, eveniment la care au participat, alături de prof. dr. Emilia Iancu – director general al Muzeului de Științele Naturii Prahova, muzeografi și specialiști ai muzeului, și numeroși invitați, printre care Aleksei Kovalenko – director general executiv al Rafinăriei Petrotel-Lukoil, Constantin Stere – directorul Direcției Județene pentru Cultură Prahova, subprefectul Mihaela Duță, Fabioara Ionescu – administrator public al județului Prahova, Luminița Cârstocea, viceprimarul comunei Măneciu, reprezentanţi ai Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. Prezența conducerii Rafinăriei Petrotel-Lukoil nu a fost întâmplătoare, având în vedere că amenajarea centrului menționat a fost posibilă ca urmare a faptului că Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova a fost premiat de rafinăria menționată la prima ediţie a Concursului de proiecte sociale şi culturale desfăşurat de Compania Lukoil, anul trecut, pe teritoriul României, la secţiunea „Spiritualitate şi cultură”. De altfel admirând exponatele din Muzeul “Flori de mină”, directorul general al Rafinăriei Petrotel Lukoil și-a arătat încântarea că în Prahova există astfel de spații muzeale, punctând astfel că proiectul ce a vizat amenajarea Centrului de ecologie și antropologie și-a meritat pe deplin premiul, mai ales că în cadrul Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova ”lucrează oameni inimoși care iși dau silința să pună în practică idei de mare interes pentru copii și adulți”. Subliniind că, grație obținerii premiului menționat, după 15 ani a prins viață proiectul ce a vizat înființarea, la Muzeul “Flori de Mină” de la Cheia a unui spaţiu dedicat studierii impactului antropic asupra naturii şi educaţiei ecologice, în discursul său, directorul Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova, Emilia Iancu, a ținut să scoată în evidență şi ce mult a însemnat pentru comuna Măneciu înființarea la Cheia a celor două secţii ale muzeului judeţean la a cărui conducere se află. ”Cu ceva ani în urmă, Cheia era locul unde nu se întâmpla nimic. Dar, prin înființarea Muzeului ”Flori de Mină” și a Muzeului de Antrologie ”Francisc I, Rainer”, cei care vin în concediu, în vacanță sau la sfârșit de săptămână la Cheia au ce să vadă. Acum, prin înființarea Centrului de ecologie și antropologie am venit cu alt cadou, destinat atât celor mici, cât și celor mari”. În fapt, inaugurarea centrului menționat este încă o dovadă a veridicității unei zicale românești potrivit căreia ”omul sfințește locul”, conducerea Muzeului Județean de Științele Natura Prahova, alături de colectivul de specialiști ai acestei instituții, arătând că, atunci când există implicare şi dăruire, pot prinde viață proiecte care pun în valoare natura, educația, omul, cultura, în fapt adevăratele valori. Iar cei care vor veni la Cheia și vor vizia Muzeul ”Flori de Mină” vor fi încântați, cu siguranţă, de ceea ce vor vedea şi afla, atât atunci când vor avea ocazia să audă poveștile cristalelor expuse în cele 22 de vitrine, cât şi atunci când vor participa la activităţi educative. Amenajat în interiorul sediului muzeului, la etaj, Centrul de ecologie și antropologie de la Muzeul din Cheia are în dotare o sală de conferinţă şi bibliotecă, precum şi un secretariat. Totul miroase a nou, iar spaţiile emană căldură, imprimată de cea transmisă în primul rând de personalul muzeului care a organizat întregul centru, sub coordonarea directorului Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii. “Acest proiect contribuie la administrarea culturală şi ştiinţifică a zonei, în favoarea unui impact antropic cât mai armonios cu peisajul local, misiune înţeleasă, apreciată şi susţinută şi de Rafinăria Petrotel-Lukoil, partener al muzeului în proiecte importante privind protejarea patrimoniului şi organizarea de activităţi culturale. Aici se vor putea desfăşura sesiuni ştiinţifice şi activităţi specifice de educaţie ecologică şi antropologie, la care vor putea participa elevi, studenţi şi profesori, dar şi turişti şi localnici, întrucât anumite acţiuni se vor desfăşura şi în aer liber. Vor fi activităţi nenumărate, mai ales că odată pus în aplicare acest proiect ia naştere un altul, având în vedere că tot la acest muzeu urmează să primim şi aparatura necesară restaurării de carte şi pictură veche”, a mai declarat , la inaugurarea oficială a centrului, directorul Emilia Iancu.