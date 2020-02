N. D.

Având în vedere faptul că, din punct de vedere cultural şi nu numai, viaţa şi activitatea scriitorului B.P.Hasdeu sunt legate şi de oraşul Câmpina, autorităţile locale vor organiza şi în acest an o serie de manifestări dedicate acestuia.

Astfel, întrucât pe data de 26 februarie se implinesc 182 de ani de la naşterea celui considerat a fi un adevărat pionier în diferite ramuri ale filologiei şi istoriei româneşti, câmpinenii sunt aşteptaţi la acţiunea „B.P.Hasdeu in memoriam” pe data de 29 februarie , începând cu ora 11,00. Acţiunile sunt organizate de Primăria Câmpina şi Muzeul Memorial B.P. Hasdeu. Potrivit programului manifestărilor care vor avea loc la Castelul Iulia Hasdeu, după cuvântul de deschidere, rostit de Dragoş Constantin Stanciu, participanţii vor asista la o serie de evocări susţinute de oameni de cultură care au studiat viaţa şi opera savantului: I.Oprişan – „B.P. Hasdeu- comemorarea din 1932”; Adriana Ungureanu – „Filozofia economică a enciclopedistului B.P. Hasdeu”; Marian Nencescu – „Europenism versus cosmoplitism în opera ştiinţifică a lui B.P. Hasdeu”.

Evenimentul se va încheia cu un recital de pian susţinut de copiii de la Societatea filarmonică din Câmpina, sub coordonarea prof. Ileana Petrescu.